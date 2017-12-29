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CHP'den asgari ücrete sert tepki: Bu zulümdür

Bugün açıklanan 2018 asgari ücret rakamlarına muhalefetin tepkisi sert oldu: CHP’li Erdoğdu: Çalışanı açlığa mahkum eden bin 603 TL asgari ücret zulümdür

CHP'den asgari ücrete sert tepki: Bu zulümdür

Bugün açıklanan 2018 asgari ücret rakamlarına muhalefetin tepkisi sert oldu: CHP’li Erdoğdu: Çalışanı açlığa mahkum eden bin 603 TL asgari ücret zulümdür

29 Aralık 2017 Cuma 23:50
CHP'den asgari ücrete sert tepki: Bu zulümdür

CHP'den asgari ücrete sert tepki: Bu zulümdür

Hükümetin açıkladığı 2018 Asgari ücret rakamlarına muhalefet kanadından tepkiler yükseldi. CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, asgari ücretin Türkiye'de ücretler genel seviyesini belirleyen temel bir ücret olduğunu belirterek, "Asgari ücret yükseldiğinde bütün ücretler yükselir. Çalışanı açlığa mahkum eden bin 603 TL asgari ücrettüm ücretliler için zulümdür. Bu zulmü kabul etmiyoruz" dedi.

Erdoğdu, bugün açıklanan asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada, asgari ücretin temel bir ücret olmasından dolayı emekliler dahil maaşla geçinen milyonlarca insanı ilgilendirdiğine işaret ederek şunları söyledi: “AKP bir sermaye partisidir. Özellikle de yabancı sermaye partisidir. İktidara geldiği günden bu yana ücretler genel seviyesini baskılamış ekonominin bütün yükünü çalışanların sırtına yüklemiştir. Bununla da kalmamış temel kamu hizmetlerini özelleştirerek hayatı çalışanlar için daha pahalı ve kalitesiz hale getirmiştir. Bunun sonucunda gelir ve servet dağılımı bozulmuş servet yüzde 1’in elinde yığılırken borç yüzde 99’un yani ücretli çalışanların, esnafın ve çiftçinin üzerine yıkılmıştır. Serveti eline geçiren yüzde 1, yüksek teknolojili yeni yatırım yapacağına devleti soyan, ücretli çalışanları sömüren ve çevreyi kirleten ilkel sanayiye Türkiye’yi mahkum etmiştir.”

“HALK YÜZDE 1’İN ELİNDE CAN ÇEKİŞİYOR”

AKP’nin emrine girdiği yüzde 1’in elde ettiği fahiş karlarla yeni yatırım yapacağına bu karların vergisini ödememek için servetlerini vergi cennetlerine kaçırdığını kaydeden Erdoğdu şöyle devam etti: “Sonuçta Türkiye ağırlıklı yandaşlardan oluşan ele geçirdikleri devlet eliyle halkı soyan yüzde 1’in pençeleri arasında can çekişmektedir. Kurulu bu düzenin adı din soslu vahşi kapitalizmdir. Bu düzen içerisinde bütün insanlar ve değerler alınıp satılan ticari metalardır. En temel kamu hizmetleri yani elektik, doğalgaz, eğitim, sağlık ve hatta adalet alınıp satılan ticari hizmetlerdir. Adliyeler dahi ticarethaneye dönmüştür.Bu düzenin temel özelliği çalışanlar için düşük ücret esnaf ve çiftçi için düşük kazançtır. Ücretleri ve kazançları enflasyonla düşürülen yüzde 99, karları, rantları ve faizleri yükseltilen yüzde 1’e tefeci faiziyle borçlandırılmıştır. Bu çürümüş düzeni ayakta tutmanın tek yolu gerici faşizmin vücut bulduğu OHAL uygulamasıdır. Ezilenlerin sesini kısmak için AKP, OHAL kırbacını halkın sırtına vurmaktadır. Bu zulmün son tezahürü çalışanı açlığa mahkum eden bin 603 TL’lik asgari ücrettir. Bu zulmü kabul etmiyoruz. Bu çürümüş düzeni AKP yöneticilerinin başına yıkacağız.”

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