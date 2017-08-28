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CHP kurultayının yapıldığı alanda alkol alınmasına yasal işlem

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, CHP'nin Adalet Kurultayı'nın yapıldığı tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki kamp alanında alkol alınmasına ilişkin sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacağını söyledi.

CHP kurultayının yapıldığı alanda alkol alınmasına yasal işlem

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, CHP'nin Adalet Kurultayı'nın yapıldığı tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki kamp alanında alkol alınmasına ilişkin sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacağını söyledi.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 16:33
CHP kurultayının yapıldığı alanda alkol alınmasına yasal işlem

ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, CHP tarafından Adalet Kurultayı'nın yapıldığı tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki kamp alanında alkol alınmasına ilişkin, "CHP yönetiminin taahhütlerine, sorumluluklarına, tarihe ve ecdada sahip çıkarak bu haddini bilmezlerden hesap sormasını ve bu şahıslar hakkında gereğini yapmasını bekliyoruz. Aksi takdirde milletin vicdanında bu rezillikle yer alacak ve hatırlanacaklardır. Ayrıca sorumlular hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin, Gelibolu Yarımadası'nda "Adalet Kurultayı" gerçekleştirmek üzere bakanlığına başvurarak, Kocadere Kamp Alanı için izin talebinde bulunduğunu anımsattı.

Her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış tarihi yarımadaya gerekli hassasiyetin ve saygının gösterilmesi şartıyla kurultayın yapılmasına izin verildiğini belirten Kurtulmuş, bu konudaki tüm sorumluluğun varılan yazılı mutabakat gereği CHP tarafından üstlenildiğini hatırlattı.

"Ancak ne yazık ki şehitlerimize, bizim tekrar tekrar altını çizerek belirttiğimiz hassasiyet gösterilmemiş, alanda kendini bilmez şahıslarca alkol kullanılmış, taşkınlıklar yapılmış ve CHP verdiği taahhüdü yerine getiremediği gibi başta milletimiz olmak üzere birçok ulus için kutsal olan bir şehitliğe saygısızca davranılmasına göz yummuştur." ifadesini kullanan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin hatıralarının simgesi olan şehitliklerimizin bulunduğu bu alanda içki içilmesi ve taşkınlıkların yapılması şehitlerimizin ruhunu muazzep kılmış, aziz milletimizi de derinden yaralamıştır. Yapılanlar düpedüz şehitlerimize saygısızlık, tarihimize hakaret ve milletimizin değerlerini aşağılamaktır. Bu durumda, CHP yönetiminin taahhütlerine, sorumluluklarına, tarihe ve ecdada sahip çıkarak bu haddini bilmezlerden hesap sormasını ve bu şahıslar hakkında gereğini yapmasını bekliyoruz. Aksi takdirde milletin vicdanında bu rezillikle yer alacak ve hatırlanacaklardır. Ayrıca sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını kamuoyuna saygıyla arz ederim."

Muhabir: Mehmet Tosun

Anahtar Kelimeler:
Adalet KurultayıAlkolChpGelibolu YarımadasıKültür Ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
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