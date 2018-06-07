CHP'li aday dilenciden oy istedi



CHP Rize birinci sıra adayı Avukat Remzi Kazmaz, seçim çalışmalarına kapı kapı, sokak sokak dolaşarak devam ediyor. Pazar ilçesindeki ziyaretleri sırasında sokakta çok sayıda dilenciyle karşılaşan Kazmaz, dilencilerle konuşarak yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgi aldı. Kendisinden para isteyen bir dilencinin yanına çömelen Kazmaz, neden devletten istemediğini sordu.

Çocuğuyla birlikte dilenen kadın, buruk bir ifadeyle içinde bulunduğu çaresiz durumu anlattı. Başvurmadığı kapı kalmadığını belirten kadın, hiçbir resmi makamdan kendisine yardım elinin uzanmadığını söyledi.

Dilenciye para veren ve iletişim bilgilerini alan Kazmaz, 24 Haziran'da seçilmesi halinde elinden gelen tüm desteği vereceğini söyledi. Dilenci kadından CHP'ye oy vermesini isteyen Kazmaz "CHP ile birlikte Aile Sigortası gelecek, ihtiyaç sahipleri Aile Maaşı alacak, açlık ve yoksulluk bitecek" dedi.