Cumhurbaşkanı Erdoğan Komşunu al gel kampanyasını başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde turizmcilere hitap etti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada turizm sektörünü heyecanlandıran önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında turizm sektörü için "Komşunu al gel kampanyasını başlatıyoruz" dedi. Erdoğan kampanyayı şöyle açıkladı: Biz yurt dışındaki vatandaşlarımızın tamamını aynı zamanda ülkemizin fahri turizm elçileri olarak da görüyoruz. Bunun için yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı sıla-i rahim ziyaretine ilave olarak ülkemizde tatil yapmaya davet ediyorum. Baba ocağına gelen, akrabalarını ziyaret eden vatandaşlarımız izinlerinden en azından bir haftasını da 'Türkiye evimiz, vatanımızı tanıyalım' anlayışıyla turizme ayırmalıdır. Vatandaşlarımızdan yaşadıkları ülkelerdeki dostlarını da ülkemize davet etmelerini istiyorum. Bu sebeple yurt dışındaki vatandaşlarımız için komşunu al gel kampanyasını başlatıyoruz.
Konuşmasının diğer bölümünde devletin turizm sektörünü desteklemesi için çok önemli sebepleri olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm ülkemizin kendi varlıklarıyla hizmet üretmek demektir dedi.Bu durumun turizmin değerini attırdığının söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide ilk 10!a girmeyi hedeflerken turizmde lk 3 için yer almak için gayret ediyoruz dedi.