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Politika:
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06 Mart 2017 Pazartesi 09:43

Hollanda'da Türk Bakanlar için küstah çağrı

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri Geert Wilders hükümetten, referanduma kadar Türk bakanları ''istenmeyen kişi'' ilan etmesini istedi

Hollanda'da Türk Bakanlar için küstah çağrı
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Hollanda'da Türk Bakanlar için küstah çağrı

   Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri Geert Wilders hükümetten, referanduma kadar Türk bakanları ''istenmeyen kişi'' ilan etmesini istedi.Özgürlük Partisi Lideri Geert Wilders, böylece hiçbir Türk Bakanın Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak referandum öncesi kampanya için Hollanda’ya gelemeyeceğini savundu.
   Bu durumda Türkiye’ye “net ve güçlü bir mesaj verilmiş olacağını” vurgulayan Özgürlük Partisi Lideri Wilders, Türk yetkililerin Hollanda’da kampanya faaliyetleri yürütmesine kesinlikle karşı.
   Özgürlük Partisi PVV, Hollanda’da 15 Mart’ta yapılacak genel seçimde ilk sırada yer alabilir.
Sözcü
 
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