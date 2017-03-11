Hollanda'nın tüm itirazlarına rağmen, bugün Rotterdam kentine gideceğini açıklayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun uçuş izninin iptal edilmesiyle yeni bir kriz patlak verdi

Hollanda ile büyük kriz

Hollanda'nın tüm itirazlarına rağmen, bugün Rotterdam kentine gideceğini açıklayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun uçuş izninin iptal edilmesiyle yeni bir kriz patlak verdi. Gelişmeler üzerine Hollanda'nın Ankara Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı.Uçuş izni verilmediği haberini İstanbul’dan ayrılmadan alan Bakan Çavuşoğlu, ziyareti engellenmesiydi bugün, TSİ 20.00’de Rotterdam’daki Başkonsolosluk konutunda Türklerle buluşacaktı.Bu sıcak gelişmeler üzerine Hollanda’nın Ankara Maslahatgüzarı Dışişleri’ne çağrıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda’da düzenlemek istediği başkanlık referandumu toplantılarının iptal edilmesi üzerine geri adım atmayarak bugün Rotterdam’a gideceğini açıklamıştı. Çavuşoğlu sabah saatlerinde katıldığı canlı yayında, Hollandalı yetkililerin uçuş izni vermeyebileceklerini kendisine ifade ettiklerini belirterek, “uçuş iznimi iptal ederlerse bunun bedeli ağır olur” açıklamasında bulunmuştu.