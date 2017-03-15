İstanbul ile Rotterdam kardeş şehir protokolü iptal edildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Rotterdam Belediye Başkanı, İstanbul'la da kardeş şehirlermiş. Dün akşam Başbakanımıza söyledim, 'Hemen İstanbul Belediye Başkanımıza söyleyelim, tek taraflı olarak bunlarla o kardeşlik akdini bozsun.' Zira bizim bu tür insanlarla kardeş şehir olmamız mümkün değil' dedi. İBB Meclisi Hollanda'nın Rotterdam Belediyesi ile yaptığı kardeş şehir protokolünü oy birliği ile iptal etti.
İptal edildi
İstanbul ile Rotterdam kardeş şehir protokolü iptal edildi.
İstanbul ile Rotterdam kardeş şehir protokolü iptal edildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Rotterdam Belediye Başkanı, İstanbul'la da kardeş şehirlermiş. Dün akşam Başbakanımıza söyledim, 'Hemen İstanbul Belediye Başkanımıza söyleyelim, tek taraflı olarak bunlarla o kardeşlik akdini bozsun.' Zira bizim bu tür insanlarla kardeş şehir olmamız mümkün değil' dedi. İBB Meclisi Hollanda'nın Rotterdam Belediyesi ile yaptığı kardeş şehir protokolünü oy birliği ile iptal etti.