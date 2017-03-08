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Politika:
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08 Mart 2017 Çarşamba 16:02

İsimleri tek tek yazdı, başsağlığı diledi

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,dünya kadınlar gününde  trafik kazasında hayatını kaybeden Türk Metal Sendikası üyesi 7 kadın için Twitter'da başsağlığı diledi.

İsimleri tek tek yazdı, başsağlığı diledi
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İsimleri tek tek yazdı,başsağlığı diledi

   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,dünya kadınlar gününde  trafik kazasında hayatını kaybeden Türk Metal Sendikası üyesi 7 kadın için Twitter'da başsağlığı diledi.
   Erdoğan, kaza nedeniyle kendisinin de katılacağı bu etkinliğin iptal edildiğini belirterek Twittter’dan şu mesajı verdi:
"Dünya Kadınlar Günü arefesi yaşanan ve Türk Metal Sendikası üyesi 7 vatandaşımızın ölümüyle sonuзlanan trafik kazası bizi derinden yaraladı. Bu elim kaza sonucu Türk Metal Sendikası tarafından düzenlenecek ve benim de katılacağım Dünya Kadınlar Günü etkinliği iptal olmuştur. Türk Metal Sendikası'nın Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılmak için Ankara'ya gelirken trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum."
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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