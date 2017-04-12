Kılıçdaroğlu İstanbullulara hayırlı olsun 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Küçükyalı Kültür Merkezi’nde, geri dönüşüm işçileri ile bir araya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, “18 madde ile ilgili tartışma bizim dışımızda pek dile getirilmiyor. Başka konular tartışılıyor. Amaç gündemi saptırmak, sizin elinizden alınacak hakları, size duyurmamak. Bunun yolunu yöntemini arıyorlar. Ama söz verdim, karar verdim, ayın 16’sına kadar hiçbir kısır tartışmanın içine girmeyeceğim, girmeyeceğim, girmeyeceğim, bu milletin hakkının savunacağım. İstanbul’da da ‘hayır’ var. Son yapılan çalışmalar şunu gösteriyor; İstanbul’da en az yüzde 53 ‘hayır’ var, İstanbulluya hayırlı olsun, en az yüzde 53. Korkuyorlar, baskı kuruyorlar. Diyorlar ki ‘yeni bir devlet kuracağız biz, onun için sandığa gidiyoruz, yeni bir devlet kurmak için sandığa gidiyoruz’. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden ne istiyorsunuz Allah aşkına? Ne istiyorsunuz?” dedi. Kılıçdaroğlu yanı sıra programa, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat, Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Kurucusu Ali Mengirlioğlu katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Küçükyalı Kültür Merkezi’nde, geri dönüşüm işçileri ile bir araya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, “18 madde ile ilgili tartışma bizim dışımızda pek dile getirilmiyor. Başka konular tartışılıyor. Amaç gündemi saptırmak, sizin elinizden alınacak hakları, size duyurmamak. Bunun yolunu yöntemini arıyorlar. Ama söz verdim, karar verdim, ayın 16’sına kadar hiçbir kısır tartışmanın içine girmeyeceğim, girmeyeceğim, girmeyeceğim, bu milletin hakkının savunacağım. İstanbul’da da ‘hayır’ var. Son yapılan çalışmalar şunu gösteriyor; İstanbul’da en az yüzde 53 ‘hayır’ var, İstanbulluya hayırlı olsun, en az yüzde 53. Korkuyorlar, baskı kuruyorlar. Diyorlar ki ‘yeni bir devlet kuracağız biz, onun için sandığa gidiyoruz, yeni bir devlet kurmak için sandığa gidiyoruz’. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden ne istiyorsunuz Allah aşkına? Ne istiyorsunuz?” dedi. Kılıçdaroğlu yanı sıra programa, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat, Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Kurucusu Ali Mengirlioğlu katıldı.