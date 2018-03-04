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Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Afrin ve Bingöl'de şehit olan güvenlik güçlerinin ailelerini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Afrin ve Bingöl'de şehit olan güvenlik güçlerinin ailelerini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

04 Mart 2018 Pazar 15:08
Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında ve Bingöl'de kaza sonucu şehit olan güvenlik güçlerinin ailelerine başsağlığı diledi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Afrin'de şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un babası Ahmet Koç, Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in babası Zeynel Abidin Çevik, Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe'nin babası Mustafa Gökçe, Uzman Çavuş Recep Çetin'in babası Eyüp Çetin, Jandarma Astsubay Uğur Palancı'nın annesi Yasemin Palancı, Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in amcası Niyazi Demirel ve Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek'in kardeşi Nimet Dinek ile Bingöl'de şehit olan Er Ömer Sarı'nın babası İlhami Sarı ile telefonda görüştü.

Görüşmede, şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, şehitlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Muhabir: Mehmet Tosun

Anahtar Kelimeler:
AfrinBaşsağlığıBİNGÖLCHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluşehitTelefonTürkiyeZeytin Dalı Harekatı
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