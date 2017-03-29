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Politika:
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29 Mart 2017 Çarşamba 03:27

MHP Malatya il başkanlığını Dr. Ömer Faruk Kalı atandı

MHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan Malatya İl Başkanlığına Dr. Ömer Faruk Kalı atandı. Atamanın ardından MHP il teşkilatında istifalar geldi.

MHP Malatya il başkanlığını Dr. Ömer Faruk Kalı atandı
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MHP Malatya il başkanlığını Dr. Ömer Faruk Kalı atandı


MHP Genel Merkezi tarafından Malatya İl Başkanlığı'na Dr. Ömer Faruk Kalı atandı. Merkez Battalgazi İlçe Başkanı Gökan Şahin ise görevinden istifa etti.
MHP Genel merkezi tarafından bir süre önce görevden alınan Mehmet Erdem'in yerine Malatya İl Başkanlığı görevine Dr. Ömer Faruk Kalı atandı. Bu atamadan birkaç saat sonra merkez Battalgazi İlçe Başkanı Gökan Şahin görevinden istifa etti. Gökhan Şahin, göreve geldiğinde bir dönem başkanlık yapacağını beyan ettiğini belirterek, "Çalışmalarımda bana omuz veren yönetim kurulu üyelerime, mücadele eden ve oy veren Türk devletinin ve milletinin milli hafızası ve refleksi olan ülküdaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim. Helallik istiyorum, hakkım helaldir” dedi.   


 
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