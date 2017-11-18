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NATO Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalıyla ilgili olarak özür diledi.

NATO Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalıyla ilgili olarak özür diledi.

18 Kasım 2017 Cumartesi 22:07
NATO Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi

RİZE (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalıyla ilgili olarak özür diledi.

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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü.

Stoltenberg, görüşmede, komuta kademesi tarafından gerekli soruşturmanın başlatıldığını ve hadiseye sebebiyet veren sözleşmeli Norveçli teknisyenin işine derhal son verildiğini belirtti.

Türkiye'nin NATO için önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan Stoltenberg, benzer bir hadisenin tekrarlanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını, yaşanan skandalın NATO ve Türkiye arasındaki ilişkileri olumsuz etkilememesini ümit ettiğini bildirdi.

Muhabir: Sinan Uslu, Enes Kaplan

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