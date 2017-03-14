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Politika:
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14 Mart 2017 Salı 02:12

Özdağ; Bu milletle alay etmeye hakkınız yok

Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Özdağ, "Almanların canını yakmak istiyorsan, PKK ile ilgili topladıkları istihbaratı al. Alamıyorsan Almanları geri yolla ya da sus. Bu milletle alay etmeye hakkınız yok” dedi.

Özdağ; Bu milletle alay etmeye hakkınız yok
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Özdağ; Bu milletle alay etmeye hakkınız yok

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Adaylığı'nı açıklamasının ardından Bahçeli'nin hışmına uğrayan Gaziantep Bağımsız Milletvekili Prof.Dr.Ümit Özdağ, İskenderun'da konuştu. Son iki salon toplantısı Ülkü Ocakları üyelerince basılan Özdağ konuşmasında önemli mesajlar verdi.

Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde referandum ile ilgili konferansa katılan Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, siyasi kriz konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Özdağ, "Almanların canını yakmak istiyorsan, PKK ile ilgili topladıkları istihbaratı al. Alamıyorsan Almanları geri yolla ya da sus. Bizimle alay etme. Bu milletle alay etmeye hakkınız yok” dedi.
Referanduma ilişkin 'Demokrasinin Türk toplumundaki yeri ve önemi' konulu konferansa katılan Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, başkanlık sistemine neden 'Hayır' dediğini anlattı. Binali Yıldırım'ı başbakan olarak tutmak için bu kadar çok dolaşacağını daha önce hiç aklına gelmeyeciğini belirten Özdağ,  “Bizi zora sokan Başbakan'ın açıklamaları. O da ortalığı dolaşıyor bana ihtiyaç yok diye. Yani işimiz görüyorsunuz hakikaten zor. Ama öncelikle şunun altını çizmek istiyorum, biz büyük bir milletin evlatlarıyız. Hangi etnik, hani yaşam tarzından olursak olalım. Bu milletin adı mensup olduğumuz büyük Türk milletidir. Bununla da övünç duyuyor, kıvanç duyuyoruz" dedi.

ALMANYA VE HOLLANDA İLE KIYAKÇI KAVGASI BAŞLADI

'Evet', 'Hayır' diyen ya da kararsız kalan farketmeksizin herkesi kardeş olarak gördüklerini aktaran Özdağ, şöyle konuştu:

"Bizim kardeşlerimizdir, öz kardeşlerimizdir, birisinden de vazgeçmeyiz. Bizim yüzde 100'e talip olmamız birilerini rahatsız etti. İçeride kavga edecek kimse bulamadılar. Akıllarına dışarıda kavga edecek yer geldi. Almanya ile Hollanda ile kayıkçı kavgası başladı. Gerçekten Almanya böyle Nazi’yse, bunları gerçekten konuşturtmuyorsa niye Zeybekçi konuştu, niye Alman hükümetine teşekkür etti? Niye Spor Bakanı teşekkür etti Alman hükümetine? Cumhurbaşkanı açıklama yaptı 'Naziler ben bunlara gösteririm', 'Berlin'den girer Münih’ten çıkarım' diye. Sayın Cumhurbaşkanı o kadar gitmeyin. Bakın ben size daha kolay bir yol göstereceğim. İncirlik’te Alman Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar var. O uçaklar Türkiye’den İncirlik'ten kalkıyorlar, Suriye üzerinden uçup IŞİD bölgesinin fotoğraflarını çekiyorlar. Sonra PKK bölgesine geçiyorlar, PKK’nın fotoğraflarını çekiyorlar ve Türkiye’ye geliyorlar. IŞİD ile ilgili fotoğrafları istihbarata veriyorlar, PKK’yı vermiyorlar. Sayın Erdoğan, Almanlar'ın canını yakmak istiyorsan, PKK ile ilgili topladıkları istihbaratı al. Alamıyorsan Almanları geri yolla ya da sus. Bizimle alay etme. Bu milletle alay etmeye hakkınız yok.”

HOLLANDA’DA YAŞANANLAR REZALET

Hollandalıların yaptığınının kabul edilemez olduğunu ifada eden Özdağ, şöyle devam etti:

“Bakın, Cumhuriyet tarihimiz boyunca böyle bir muamele görmedik. Osmanlı'da böyle muamele görmedik. Tam bir rezalet. Bunu hiç unutmayız. Muhakkak bir gün bunun hesabını sorarız. Bu devlet arşivine girer. Peki İsrailli bir bakan olsaydı yaparlar mıydı? Yapamazlardı. Alman bakan olsa yapabilirler miydi? Yapamazlardı. Amerikalı bakan olsa yanına yaklaşamazlardı. Sana neden yapıyorlar? Çünkü, sürekli ne diyorsun? Sabrımızı test etmeyin. Sayın Erdoğan, Hollanda sabrını test ediyor. Bakalım ne kadar test edecek. Eğer 18 adanı Yunan işgaline bırakırsan. Herkes senin sabrını böyle test eder.

Cumhurbaşkanı önlemleri 16’sından sonra alacağız diyor. Niye 16’sına kadar bekliyoruz. Bu fıkra gibi, adamı güldürüyor. Yapmayın beklemenize gerek yok. Alacaksanız önlemleri hemen alın.”

HOLLANDA'DAN LALE ALMAYIN

Hollanda’ya karşı hayata geçirelebilecek bazı yaptırımlarım hakkında örnekler veren Özdağ, sözlerini şu şekilde tamamladı:
“Mesela size bir önlem Sayın Başbakan, yarın hemen Olağanüstü Hal Kararnamesi çerçevesinde Hollanda’nın 1253 tane Türkiye de firması var hepsine kayyum atayın. İki oğlunuzun firmasının yüzde 50’si Hollandalıların bu yüzde 50’leri çıkartarak başlayın. Ve İstanbul Belediye Başkanı'na da talimat verin Hollanda’dan lale alma bundan sonra diye. Şimdi arkadaşlar bunlar önlem falan da alamazlar. Ne yazık ki devleti ayağa düşürüyorlar.”

 
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Prof.Dr.Ümit Özdağ
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