Referandum OHAL'demi yapılacak

Başbakan Yardımcısı ve AK Parti sözcüsü Numan Kurtulmuş gündeme dair soruları yanıtladı.Konuşmasına dün yayımlanan KHK’ları değerlendirerek başlayan Kurtulmuş alınan kararları açıkladı. Kurtulmuş daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.Referanduma ne zaman ve OHAL altında mı gidelecek şeklindeki soruyayanıt verdi.Dün itibariyle yürürlüğe giren KHK’lar ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Kurtulmuş bu konuda da şunları söyledi.