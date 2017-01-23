Referandum OHAL'demi yapılacak

Başbakan Yardımcısı ve AK Parti sözcüsü Numan Kurtulmuş gündeme dair soruları yanıtladı.
Konuşmasına dün yayımlanan KHK’ları değerlendirerek başlayan Kurtulmuş alınan kararları açıkladı. Kurtulmuş daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Referanduma ne zaman ve OHAL altında mı gidelecek şeklindeki soruya “Yasal proesüder belli. Referanduma nasıl gidileceği çok açıktır. Meclis bu kararı Cumhurbaşkanı’na iletecek. Cumhurbaşkanı da inceleyecek ve onaylayacak. Onaylandıktan sonra karar Resmi Gazete’de yayımlanacak. 60’ıncı günde de referanduma gidilecek” dedi. Kurtulmuş OHAL ile ilgili ise “OHAL başka bir mesele bu başka bir mesele. Tarih ortaya bir çıksın o zaman bu soru yanıtını bulacaktır” yanıt verdi.
Dün itibariyle yürürlüğe giren KHK’lar ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Kurtulmuş bu konuda da şunları söyledi.”Bu konuda birkaç hususun altını çizmek isterim. Bunlardan birincisi OHAL işlemlerinin inceleme komisyonunun kurulmuş olması. Yani işten atılanlar, açığa alınanlar, kapatılan dernekler… Bu alanlarda alınan tüm kararlarla ilgili bir itiraz mercii, ve bu kararların gözden geçirileceği bir komisyonun kurulması kararlaştırılmıştır. Bu komisyonunun 2 yıl kurulması kararlaştırılmıştır, bu çalışma takvimi Bakanlar Kurulu’nca uzatılabilecektir. Birtakım hatalı kararlar alınmışsa, düzeltilmesine imkan tanıyan etkili bir iç hukuk sürecidir, objektif bir şekilde yürütüleceğine inanıyoruz. Yine önemli bulduğumuz bir diğer husus gözaltı süresinin indirilmesi. FETÖ ile bağlantılı kişilerin ciddi bir takip sonrası alınan bu kararla, avukatlarıyla görüşme yasağı kaldırılacaktır işlem 7 günde yapılacaktır.
Bu kararnameyle 367 kişi ihraç edildi, 124 kişi ise göreve iade edildi. Bu KHK’larla beraber getirdiğimiz önemli hususlardan bir tanesi de gazilerin tümünün arasındaki farkların kapatılarak tüm gazilerin yararlanacağı hakların ortaya konmasıdır. Terörle mücadele sırasında herhangi bir uzvunu kaybetmişse 2157 liraya kadar gazilik maaşı alacaktır. Yaralanmanın derecesine göre 6 kademeyle bütün gazilerimiz bu kapsama alınmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Böylece OHAL’in daha düzgün işletilmesi hem de birtakım idari kararların alınması bakımından bu KHK’lar önemlidir.
Bir diğer önemli konu ise Astana görüşmeleridir. Türkiye olarak uzun bir süredir Suriye barışının sağlanması için ilgili muhataplarla ikili görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmeler sonucunda Astana görüşmeleri ortaya çıkmıştır. Suriye halkı çok çekmiştir, son derece acımasız, son derece kanlı ve maliyeti çok yüksek bir savaşla karşı karşıya kaldık. Tarih, medeniyet ortadan kaldırıldı ve yaklaşık 13 milyon Suriyeli ya Suriye içerisinde ya da Suriye dışında evsiz, göçmen, mülteci haline geldi. Artık bu ağır tabloyu geriye çevirmek, Suriye halkının isteyeceği adil ve kalıcı bir barışı sağlamak tüm uluslararası camianın sorumluluğudur. Astana görüşmelerinden adil sonuç çıkmasını temenni ediyorum.
Bir başka önemli konumuz ABD’deki yönetim değişikliğidir. 20 Ocak’ta bütün dünyanın izlemiş olduğu bir devir teslim töreniyle Sayın Trump göreve başlamıştır. Ümit ederiz ki hem Ortadoğuda barışı sağlayacak perspektiflere sahip olsun hem de dünya barışını sağlayacak sorumluluklar alsın. Eski yönetim zamanında tekrarlanan hataların tekrarlanmayacağı ümidindeyiz. Bu çerçevede Trump yönetiminden özellikle Türkiye-ABD ilişkilerinin yeniden güçlendirmek bakımından iki konuda görüşlerini gözden geçirmelerini temenni ediyoruz. Biri, 15 Temmuz’da bu halka karşı suç işlemiş olan Gülen’in Türkiye’ye iadesi ve bu süre içerisinde hala orada oturuyor ama uluslararası network’ünü kullanıyor. Hem bunun iadesiyle ilgili sürecin başlatılması hem de bu süre içerisinde kendi örgütüyle haberleşmesinin önüne geçilmesi ABD’nin yeni yönetiminden en temel isteğimizdir. İkinci mesele ise PYD’ye verilen desteklerin sona erdirilmesi. Bölgede birkaç bin militandan ibaret olan bu silahlı örgütün bölgedeki istikrarsızlığın temel unsuru halinde açıktır. Türkiye’ye karşıt terör faaliyeti yürüten bu örgüte destek vermekten vazgeçmesidir. Bu iki konudaki gelişmeler, Türkiye-ABD arasındaki ilişkilerin yeniden güçlenmesine fayda sağlayacak.”
Sözcü