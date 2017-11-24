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'Türkiye Mezunları' İstanbul'da buluşacak

Üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan 107 ülkeden 500'ün üzerinde milletvekili, bakan meclis başkanı diplomat, doktor, sanatçı ve gazeteci, "Türkiye Yeniden Mezun Buluşması" programında İstanbul'da bir araya gelecek.

'Türkiye Mezunları' İstanbul'da buluşacak

Üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan 107 ülkeden 500'ün üzerinde milletvekili, bakan meclis başkanı diplomat, doktor, sanatçı ve gazeteci, "Türkiye Yeniden Mezun Buluşması" programında İstanbul'da bir araya gelecek.

24 Kasım 2017 Cuma 14:00
'Türkiye Mezunları' İstanbul'da buluşacak

ANKARA (AA) - Üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan 107 ülkeden 500'ün üzerinde milletvekili, bakan meclis başkanı diplomat, doktor, sanatçı ve gazeteci, "Türkiye Yeniden Mezun Buluşması" programında İstanbul'da bir araya gelecek.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da düzenlenecek etkinliğin Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetleri ile ilişkileri geliştirmek için başlatılan Büyük Öğrenci Programı'nın 25'inci yıl dönümü kapsamında yapılacağını söyledi.

Çavuşoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının organizasyonuyla yapılan program kapsamında, 25 Kasım Cumartesi günü, Türkiye burslarıyla eğitim gören Türkiye mezunlarının buluşacağını belirtti. Bu etkinlikle mezunların Türkiye ortak paydasında bir araya geleceğini ifade eden Çavuşoğlu, "İnanıyorum ki program sıradan bir mezun buluşmasının ötesinde uluslararası ilişkilerden siyasete, hukuktan ekonomiye, sanattan edebiyata birçok alanda işbirliği imkanlarının değerlendirileceği bir platform olacaktır." dedi.

"Ülkelerine üst düzeyde hizmet veriyorlar"

Mezunların önemli bir kısmının lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Türkiye'de alanlar ile ortaöğretim, dil kursları, askeri okullar, polis okulları veya kısa süreli eğitimlere katılanlar olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bugün 165 ülkede 150 bin civarında Türkiye'de eğitim almış Türkiye mezunu bulunuyor. Mezunlarımız bugün ülkelerinde veya üçüncü ülkelerde önemli görevleri icra eden bireyler olarak karşımıza çıkmaktadır. Meclis başkanlarından milletvekillerine, büyükelçilerden doktorlara neredeyse her meslek grubundan mezunlarımız, ülkelerine üst düzeyde hizmet veriyorlar."

"Tam bir kamu diplomasisi alanı olacak"

Çavuşoğlu, her yıl eğitimini tamamlayan 7 bin 500 yabancı öğrencinin Türkiye Mezunları ailesine katıldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"107 ülkeden 500'ün üzerinde milletvekili, bakan meclis başkanı diplomat, doktor, sanatçı, gazeteci, medya mensubu, İstanbul'da bir araya gelecek. İnanıyorum ki program sıradan bir mezun buluşmanın ötesinde uluslararası ilişkilerden siyasete, hukuktan ekonomiye, sanattan edebiyata birçok alanda işbirliği imkanlarının değerlendirileceği bir platform olacaktır."

Hakan Çavuşoğlu, etkinlikte ayrıca, üniversitelerin yanı sıra yurt dışında faaliyet gösteren kurumları ile sivil toplum ve iş dünyasını temsil eden kuruluşların stant açacağını bildirdi.

Mezun öğrencilerin bu etkinlikte hem üniversite yıllarına döneceğini hem de kurulan stantlarla farklı iş birliği imkanlarıyla karşılaşabileceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Mezunlar, burada farklı işbirlikleri gerçekleştirebilecek. Ellerindeki projeleri orada paylaşacak, belki de kendisinin de istifade edeceği bir alan ortaya çıkacak. Tam bir kamu diplomasisi alanı olacak. Heyecan duyuyoruz." diye konuştu.

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Başbakan Yardımcısı Hakan ÇavuşoğluTürkiyeTürkiye Yeniden
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