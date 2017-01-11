Ümit Kocasakal: Genel başkanlık için dip dalgası gerekli

'GENEL BAŞKANLIĞI DÜŞÜNÜYORUM AMA DİP DALGASI GEREKİYOR'

CHP içinde genel başkanlık tartışmaları erken başladı. Genel Başkan olmak istediğini söyleyen Avukat Ümit Kocasakal "CHP'nin genel başkanı olmayı elbette düşünüyorum. Bir yıldır partinin üyesiyim. Ancak, genel başkan olmam için dip dalgası gerekiyor" dedi., CHP Genel Başkanı olması halinde partinin sol ve sosyal demokrat terimleri kullanmayacağını belirterek "Atatürk'te bu terimleri kullanmadı" dedi.Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesi tarafından Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Başkanlık ve Anayasa tuzağındaki Türkiye' konulu konferansa konuşmacı olarak Ümit Kocasakal katıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen ile birlikte çok sayıda kişinin izlediği panelde konuşan Ümit Kocasakal, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili şunları söyledi:"Bu bir sistem değişikliği değil, gerçekten bir rejim değişikliği. Biz neyi tartışıyoruz. Başkanlık sitemi geliyor diye konuşuyor ve tartışıyoruz. Bu getirilmek istenen şey başkanlık sistemi değil ki. Başkanlık dediğiniz sistemde de kuvvetler ayrılığı vardır. Dünyada 3 tip başkanlık sistemi var. Dördüncüsü yok. Şimdi Türk tipi diyorlar buna. Buna, bu sisteme Türk tipi demek, inanın bana, Türk milletine bir hakarettir. Bakın 3 tip başkanlık sistemi var. Bir, Amerikan tipi... Sadece Amerika'da uygulanabiliniyor. Amerikan dışında uygulanabildiği ikinci ülke yok. İki, Latin Amerika tipi... Meksika, Uruguay, ora, bura. Onu anlatmaya bile gerek yok. Nasıl sonuçlar verdiğini. Üç, Afrika tipi... Bence bizim bu iktidarın isteğine en yakın o, bu üçü arasında. Afrika tipi."Kocasakal, konferansın ardından ADD tarafından verilen yemekte Yılmaz Büyükerşen ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile biraraya geldi. Kocasakal, CHP'ye genel başkan olup olmayacağı yönündeki bir soruya şu yanıtı verdi: "Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaşayan günde en az 30 CHP delegesi beni arıyor. CHP'nin nasıl iktidara geleceğini soruyor. Fikir alış-verişinde bulunuyor. CHP'nin genel başkanı olmayı elbette düşünüyorum. Bir yıldır partinin üyesiyim. Ancak, genel başkan olmam için dip dalgası gerekiyor. Kendiliğimden ortaya çıkmam. Koşullar oluşmalıdır. Dipten gelen delegenin isteğine de hiçbir yönetim cevapsız kalamaz. CHP genel başkan olduğumda, sol ve sosyal demokrat sözcükleri kullanılmayacaktır. CHP sol bir parti olarak bilinmeyecektir. Atatürk CHP'yi kurarken, dünyada sol ve sosyal demokrat partiler vardı. Ancak, Atatürk CHP'yi altıok da özetlenen düşünceler etrafında kurdu. Halktan destek aldı. Genel başkan olduğumda ulusalcılar, Atatürkçüler ve Cumhuriyetçileri CHP'de birleştireceğim."