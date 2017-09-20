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Yeni CSO binası Mart 2019'a kadar bitirilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, inşaatı devam eden CSO konser salonu ve koro çalışma binalarının Mart 2019'a kadar yetiştirilmesi talimatı verdi.

Yeni CSO binası Mart 2019'a kadar bitirilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, inşaatı devam eden CSO konser salonu ve koro çalışma binalarının Mart 2019'a kadar yetiştirilmesi talimatı verdi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 16:46
Yeni CSO binası Mart 2019'a kadar bitirilecek

ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurtulmuş Yunus Emre Enstitüsünün başkentteki merkez binasını, Bakanlığın Ulus'taki tarihi binasını ve CSO'nun yeni bina inşaatını gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ilk olarak 43 ülkede 54 kültür merkezi ve 422 personelle hizmet veren Yunus Emre Enstitüsünün merkez binasına giderek, Türkçe yaz okullarıyla 80 ülkeden 2 bin 755 öğrenciye eğitim veren ve son 8 yılda yaklaşık 100 bin kursiyere Türkçe öğreten enstitünün çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme öncesinde açıklamada bulunan Kurtulmuş, dünyanın dört bir yanında Türkçeyi ve Türk kültürünü tanıtan enstitülerin kültürel diplomasinin öncü kurumu haline getirileceğini söyledi.

Enstitü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in "şal vazo" takdim ettiği Kurtulmuş'a ziyaretinde Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile Bakanlık Müsteşarı Ömer Arısoy eşlik etti.

Yeni CSO konser salonu inşaatında inceleme

Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaretinin ardından Bakanlığın restorasyon çalışmaları tamamlanan, teşhir ve tanzim çalışmaları ise devam eden Ulus'taki tarihi binasında incelemelerde bulundu.

CSO'nun uzun süredir devam eden yeni bina inşaatında da incelemelerde bulunan Kurtulmuş, giriş kısmına Ankara'nın en büyük meydanının da inşa edileceği 154 bin metrekare üzerine kurulu konser salonu ve çalışma binalarının Mart 2019'a kadar yetiştirilmesi talimatını verdi.

Ankara'nın sanat yaşamına kazandırılacak yeni merkezde 500 kişilik küçük, 2 bin kişilik büyük salon ile 800 kişilik kafeterya, kapalı otopark, koro ve sanatçı çalışma binaları ve VİP salon yer alacak.

Muhabir: Yıldız Nevin Gündoğmuş

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Senfoni OrkestrasıKültürKültür Ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
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