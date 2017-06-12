﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Haziran 2017 Pazartesi 04:07

Arda Turan'dan Fatih Terim'e jet cevap

"Hoca her zaman olduğu gibi benim yüzüme söylemek yerine basın toplantısında anlattı" "Yalandan özür mü dileseydim. Ben daha onurlu davrandım" "Bazı takım arkadaşlarım benimle birlikte bırakmak istedi"

Arda Turan'dan Fatih Terim'e jet cevap
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Arda Turan'dan Fatih Terim'e jet cevap


Arda Turan, Fatih Terim'in İşkodra'da oynanan Kosova maçının ardından düzenlediği basın toplantısında söylediklerine karşılık açıklamalarda bulundu. Arda Turan, Fatih Terim basın toplantısında yaptıkları açıklamalara yanıt vermek için NTV Spor'a telefonla bağlandı ve "Hoca her zaman olduğu gibi benim yüzüme söylemek yerine basın toplantısında anlattı" şeklinde çarpıcı ifade kullandı.

Arda yaptığı açıklama "Milli takımı bıraktım. Neden hala benim arkamdan konuşuluyor anlamıyorum. Hoca her zaman olduğu gibi benim yüzüme söylemek yerine basın toplantısında anlattı" dedi.

Arda Turan , hiç kimsenin kendisine böyle davranması için akıl vermediğini ve yönlendirmediğini belirterek, şöyle konuştu:  "Ülkemin formasını çok seviyorum ama bazı şeyleri içime sindiremiyorum. Milli takıma zarar veriyorum. Artık dönmek istemiyorum. Artık yararlı olacağımı düşünmüyorum. Beni kimse kullanmadı. Bazı hatalar yapmış olabilirim. Bazı arkadaşlar benimle birlikte milli takımı bırakmak istediler. Basın toplantısında gazetecilerin terk ettiğini görmedim. Farketmedim. Sabaha kadar terk etsinler. Ben bırakma kararı almıştım. Hayatım boyunca Bilal Meşe'yi o olaydan sonra ilk defa uçakta gördüm. Daha ne kadar onurlu davranabilirim? Yalandan kuru özür dileyip olmamış gibi mi davransaydım? Bence bu yaptığım daha onurlu. Tüm sorumluluğu üzerime aldım. Herkese hakkımı helal ediyorum. Hayatta en çok sevdiğim şeyi, uğruna en çok mücadele ettiğim şeyi 30 yaşında bıraktım. Bir kişi bile saygı duymayacak mı? İnşallah Dünya Kupası'na gideriz. İnşallah milli takım, Dünya Kupası'na gider. Biz de hep beraber tribünden destekleriz."














 
Terim; Böyle bir şımarıklıkla gündeme gelmekten hicap duyuyorum
Terim; Böyle bir şımarıklıkla gündeme gelmekten hicap duyuyorum
A Milli Takım#039;ın Kaptanı Mehmet Topal oldu
A Milli Takım'ın Kaptanı Mehmet Topal oldu
Rıdvan Dilmen;TFF Başkanlığına aday olmayacağım
Rıdvan Dilmen;TFF Başkanlığına aday olmayacağım
Arda Turan, İstanbul#039;a döndü: Milli Forma Arda#039;dan alındı
Arda Turan, İstanbul'a döndü: Milli Forma Arda'dan alındı
Arda Turan Milli Takım kampından çıkarıldı
Arda Turan Milli Takım kampından çıkarıldı
Bilal Meşe,Arda Turan hakkında suç duyurusunda bulunuyor
Bilal Meşe,Arda Turan hakkında suç duyurusunda bulunuyor
Arda Turan Barcelona#039;da kaldı
Arda Turan Barcelona'da kaldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Arda TuranFatih Terim
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terim; Böyle bir şımarıklıkla gündeme gelmekten hicap duyuyorum Terim; Böyle bir şımarıklıkla gündeme gelmekten...
Kartal'ın uçağına 3. yıldız geldi Kartal'ın uçağına 3. yıldız geldi
Arda özel uçakla Umre'ye giitti Arda özel uçakla Umre'ye giitti
Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan seride 2.ci maça çıkıyorlar Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan seride 2.ci maça...
Fatih Terim Arda konusunda ilk kez konuştu Fatih Terim Arda konusunda ilk kez konuştu
Ronaldo Messi rekabeti turizme sıçradı Ronaldo Messi rekabeti turizme sıçradı
Yukarı Çık

Terim; Böyle bir şımarıklıkla gündeme gelmekten...
Milli Takım Futbol Direktörü Fatih Terim Kosova maçı sonrası açtı ağzını yumdu gözünü. Arda Turan...

Haberi Oku