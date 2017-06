Arda Turan'dan Fatih Terim'e jet cevap

"Hoca her zaman olduğu gibi benim yüzüme söylemek yerine basın toplantısında anlattı" "Yalandan özür mü dileseydim. Ben daha onurlu davrandım" "Bazı takım arkadaşlarım benimle birlikte bırakmak istedi"

'in İşkodra'da oynanan Kosova maçının ardından düzenlediği basın toplantısında söylediklerine karşılık açıklamalarda bulundu.basın toplantısında yaptıkları açıklamalara yanıt vermek için NTV Spor'a telefonla bağlandı ve "Hoca her zaman olduğu gibi benim yüzüme söylemek yerine basın toplantısında anlattı" şeklinde çarpıcı ifade kullandı.Arda yaptığı açıklama "Milli takımı bıraktım. Neden hala benim arkamdan konuşuluyor anlamıyorum. Hoca her zaman olduğu gibi benim yüzüme söylemek yerine basın toplantısında anlattı" dedi., hiç kimsenin kendisine böyle davranması için akıl vermediğini ve yönlendirmediğini belirterek, şöyle konuştu: "Ülkemin formasını çok seviyorum ama bazı şeyleri içime sindiremiyorum. Milli takıma zarar veriyorum. Artık dönmek istemiyorum. Artık yararlı olacağımı düşünmüyorum. Beni kimse kullanmadı. Bazı hatalar yapmış olabilirim. Bazı arkadaşlar benimle birlikte milli takımı bırakmak istediler. Basın toplantısında gazetecilerin terk ettiğini görmedim. Farketmedim. Sabaha kadar terk etsinler. Ben bırakma kararı almıştım. Hayatım boyunca Bilal Meşe'yi o olaydan sonra ilk defa uçakta gördüm. Daha ne kadar onurlu davranabilirim? Yalandan kuru özür dileyip olmamış gibi mi davransaydım? Bence bu yaptığım daha onurlu. Tüm sorumluluğu üzerime aldım. Herkese hakkımı helal ediyorum. Hayatta en çok sevdiğim şeyi, uğruna en çok mücadele ettiğim şeyi 30 yaşında bıraktım. Bir kişi bile saygı duymayacak mı? İnşallah Dünya Kupası'na gideriz. İnşallah milli takım, Dünya Kupası'na gider. Biz de hep beraber tribünden destekleriz."