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Bursaspor 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'in 14. haftasında Bursaspor, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 3-0 yendi.

Bursaspor 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'in 14. haftasında Bursaspor, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 3-0 yendi.

03 Aralık 2017 Pazar 16:33
Bursaspor 3 puanı 3 golle aldı

KONYA (AA) - Bursaspor, Süper Lig'in 14. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk oldu.

7. dakikada Bursaspor öne geçti. Batalla'nın orta sahadan gönderdiği ara pasla savunmanın arkasına sarkan Stancu'nun sol çaprazdan ceza sahası içine girer girmez yerden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

26. dakikada Skubic'in pasına hareketlenen Milosevic'in ceza sahası yayından sert şutunda kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

32. dakikada Bursaspor farkı ikiye çıkardı. Jorquera'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Kembo, Ali Turan'ı çalımlayarak girdiği ceza sahasında yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2

41. dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içerisinde Skubic, topu Eze ile buluşturdu. Bu oyuncunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

45+1. dakikada konuk ekip farkı üçe çıkardı. Sol çaprazdan topla ceza sahası içine giren Aziz Eraltay, Jorquera ile yaptığı verkaç sonrası yerden bir şutla fileleri havalandırdı: 0-3

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarı

66. dakikada Ferhat Öztorun'un sağ kanattan kullandığı korner atışında, topa iyi yükselen Filipovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kale çizgisinden Aziz Eraltay uzaklaştırdı.

82. dakikada Atiker Konyaspor gole çok yaklaştı. Skubic'in sağ kanattan ortasında topla buluşan Evouna'nın şutunda meşin yuvarlak kaleciye çarparak üst direkten döndü. Havalanan topa yükselen Bourabia'nın yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

86. dakikada Skubic'in sağ kanattan gönderdiği topa, bekletmeden vuran Evouna meşin yuvarlağı auta attı.

Karşılaşma, Bursaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Muhabir: Basir Gülüm, Abdullah Doğan

Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporBursasporFutbolSporSüper Liğ
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