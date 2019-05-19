Instagram'da Türk takipçi satın almak

Instagram'da takipçi satın almak için kim neler yapıyor?

Çoğu ünlünün sosyal medya hesaplarına takipçi satın aldığını okumuştuk, ancak son yıllarda büyük markaların, küçük yerel işletmelerin de aynı yolu takip ederek binlerce kişiye kısa yoldan ulaştığını biliyor muydunuz?



Ticaretin kalbi artık sosyal medyada, sosyal medyanın ağırlık noktası ise Instagram'da yoğunlaşıyor. Markasını güçlendirmek, yeni iletişim stratejileri oluşturmak, seçilmiş tüketici profiline en kolay ulaşmak için sosyal medyanın gücünü kullananlar, sıcak pazarlamadan, TV ve rakip internet sitelerinden çok daha hızlı hedefe ulaşıyor.

*Instagram Türk takipçi kitlesi üzerinde son üç yıldır yürütülen pazarlama araştırmalarına önemli tesbitlerde bulunan Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Nagihan Tufan Yeniçıktı, şirketlerin kurumsal ilişkilerde marka algısına verdiği öneme işaret ederek bir aylık analiz sonuçlarında başarı istatistiklerine yer vermiştir.

*Instagram aktif takipçi al'anında yapılan araştırmalarda yeni pazarlama stratejileri kurgulayan şirketler üzerinde yürütülen başka bir analizde ise başarı grafikleri şaşırtıcı derecede yükseldiği gözler önüne serildi. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi'nde Eda Yaşa Özeltürkay, Sezen Bozyiğit ve Murat Gülmez ortak imzasıyla yayınlanan haberde Instagram'dan alışveriş yapan tüketicilerin satın alma davranışları üzerine keşifsel bir çalışma oldukça dikkat çekici.

İki yıl önce kaleme alınan makalenin 20. Ulusal Pazarlama Kongresi için hazırlandığını belirtirsek, Instagram üzerinden yürütülen ticari faaliyetlerin, marka yaratma sürecinde elde edilen bilgi altlıklarının ne kadar önemli olduğunu belirtmekte fayda var. Adana ve çevresinde 22 denek üzerinde derinlemesine yürütülen ve kartopu örneklem yönteminin kullanıldığı araştırmada katılımcıların Instagram üzerinden kıyafet, saat, ayakkabı gibi ürünleri satın almayı tercih ettiği bildirilmektedir.

Instagram takipçilerinin satın aldığı ürünlerde, alışveriş için kendilerini en çok görsel materyaller ve uygun fiyat avatnajının etkilediğini söylediği bir başka araştırmada ise Mersin Üniversitesi Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekolu araştırma görevlilerinin imzası bulunuyor.

*Türk Instagram takipçi satın al'ma profiline en uygun ürünlerde uygun fiyat, güven veren satıcı tipi başa çıkarken, kadın profiline sahip Instagram satıcı hesaplarının daha fazla etkileme gücü olduğuna vurgu yapılıyor.



Instagram uygulama olarak bugün özellikle yerel ve küçük işletmeler ile, bireysel girişimcilerin yoğun olarak tercih etmesinin en önemli nedeni, yoğun ve çok çeşitli kesimlerden ziyaretçi (Online trafik) kitlesine sahip olmasıdır. Sosyal medya mecraları açısından, Facebook ve Twitter gibi rakiplerinden daha fazla etkileşim gücüne sahip Instagram'ın kullanıcı kitlesini oluşturan gençlerin doğrudan satış kanallarına olan ilgisi ticaret potansiyelini daha da güçlü hale getiriyor.



Son üç yılda Instagram üzerinde çığ gibi büyüyen tüketiciler arasında doğrudan satış kavramı, küçük çaplı ticaret deneyimi yaşamak isteyenler için ayrı bir öneme sahip.

Küresel markalar, ülkelerin en büyük şirketleri, yerel işletmeler ve küçük bütçeli tüccarlarla aynı haklara ve aynı eşit imkanlara sahip bireylerin açtığı satış ilanları kadar, alıcıların açtığı ilanlar da sosyal medyanın ekonomik pazar içindeki payını 2025 yılına kadan daha da büyütecek gibi görünüyor.

Üzerinde 6 yıl geçmesine rağmen, Instagram’ın ilk reklam veren ünlü moda markası Michael Kors'ın satış başarısı bugün hala konuşuluyorsa, kısa süre içerisinde 300 binden fazla kullanıcının etkileşimde bulunduğu reklam kampanyası süresince hiç bir markaya nasip olmayan satış cirosuna küçük bir bütçeyle eriştiyse, burada hedef kitleye yönelik kurgunun önemi oldukça büyük.

Bu arada Michael Kors Instagram hesabı bugün 9.5 milyondan fazla takipçiye sahip olduğunu hatırlatmakta büyük fayda var..

Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi Temmuz 2017 tarih ve 48 sayısında yayınlanan Eda Yaşa Özeltürkay, Sezen Bozyiğit ve Murat Gülmez imzasıyla yayınlanan Instagram'da alışveriş yapan tüketicilerin satın alma davranışları konulu araştırmalarında "En çok ziyaret ettiğiniz veya alışveriş yaptığınız hesapları tescilli ve tescilsiz olarak yazınız" sorusuna kullanıcıların 36'sının tescilli bilinen markalardan alışveriş yaptığını beyan ederken, 50'sinin tescilsiz işletmelerden alışverişe devam ettiği görülüyor. Bu arada Instagram üzerinden alışveriş yapanların büyük bölümü kıyafet, takı, ayakkabı ve saat aldığını hemen hatırlatmakta fayda var.

Buradan da bu tüketicilerin genellikle tescilsiz işletmelerin hesaplarını takip ettikleri veya buradan alışveriş yaptıkları anlaşılmaktadır. Bu soruya ilişkin bazı görüşme örnekleri aşağıda verilmiştir:

"Tescilli hesap Shoetek, tescilsiz hesap BabyKidFashion, Ayakkabı Tiryakisi ve Esra Öngelen" (Katılımcı 7) "Tescilli hesap Zara, İpekyol, Vakko ve Beymen, tescilsiz Alanur’s Accessories" (Katılımcı 10) "Tescilsiz Aybüke’nin Saatleri ve Benim Pabucum" (Katılımcı 11) "Tescilsiz Deniz Butik ve Saatin Yeri" (Katılımcı 14)

Intagram takipçileri alışverişte nelere önem verir? Takipçi bekleyenler, aman dikkat, armudun sapı üzümün çöpü demeyin... Instagram'da alışveriş yapanları etkileyen en önemli özellik olumlu ve olumsuz yorumlar. Beğeni sayısı, takipçi sayısı, hasabın yaşı ve başka hesaplardan tavsiyeler, alışveriş sürecini olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Aynı araştırmada ortaya çıkan sonucu aynen aktaralım;

Katılımcıların altıncı soru olan "Ürün ve hesaba ilişkin beğenilerin, yorumların, takipçi sayılarının ve hesabın önerdiği diğer hesapların satın alma niyetinize etkisi ne düzeydedir?" sorusuna verdikleri yanıtlar, katılımcıların hemen hepsi beğeni sayısının, olumlu ve olumsuz yorumların satın alma kararlarını etkileyen unsurlar olduklarını belirtmişlerdir. Takipçi sayısını ise yarıdan biraz fazla katılımcı etkili bulmaktadır. Katılımcıların yedisi hesabın önerdiği diğer hesaplarınsatın alma niyeti üzerinde etkisinin bulunduğunu düşünmektedir.