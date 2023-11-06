Kıyı Sarımsağı koparmanın cezası 245 bin TL

Ege Bölgesi'nde özellikle Aydın Kuşadası Dilek Yarımadası'nda yetişen bir bitki koruma altında tutuluyordu. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı'nca Dilek Yarımadası Milli Parklar içerisinde koparılması ve zarar verilmesi durumunda 245 bin 315 lira idari para cezası olan Kıyı Sarımsağı’na yönelik kontroller gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı'nca Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Milli Parklar içerisinde denetimler aralıksız sürüyor.

Ekipler, Dilek Yarımadası Mili Parklar içerisinde yaşamını sürdüren ve koruma altında bulunan, koparılması ve zarar verilmesi durumunda 245 bin 315 lira idari para cezası olan Kıyı Sarımsağı’na yönelik kontrol gerçekleştirdi.

