Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İBB'den atanamayan öğretmenlere destek geldi

İstanbulluların önerisiyle başlatılan uygulama ile 10 farklı branştan öğretmenler, İBB Mahalle Evleri’nde derslere başladı.

13 Aralık 2023 Çarşamba 11:05
İBB'den atanamayan öğretmenlere destek geldi






İBB'den atanamayan öğretmenlere destek geldi

İBB,  atanamayan ve emekli öğretmenler için destek programını hayata geçirdi. İstanbulluların önerisiyle başlatılan uygulama ile 10 farklı branştan öğretmenler, İBB Mahalle Evleri’nde derslere başladı. Proje ile öğretmenlere kendi mesleklerini yapma imkanı sunuluyor. İstihdam yolu ile ekonomik destek sağlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mahalle Evleri ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteye hazırlık düzeyine yönelik ders destek atölyelerine ev sahipliği yapıyor. Eğitime erişimi kısıtlı olan öğrenciler için başlatılan  hizmet bir başka proje ile de buluşuyor. İstanbulluların “Bütçe Senin” katılımcı bütçe uygulaması ile atanamayan ve emekli öğretmenler için önerdiği proje, 7 İBB Mahalle Evi’nde 17 öğretmenin verdiği derslerle hayata geçiriliyor.

MESLEKLERİNİ YAPABİLECEKLER

İBB, mezun olduktan sonra atanamayan, mesleği dışında işlerde çalışmak durumunda kalan ve emekli öğretmenleri yalnız bırakmadı. 10 farklı branştan 17 öğretmene Mahalle Evlerinde çalışma imkanı verildi. Proje ile öğretmenlere istihdam yolu ile ekonomik destek sağlanıyor. İstanbullular, öğretmenlerin deneyimlerinden bilgi birikimlerinden faydalanıyor.

1.363 ÇOCUĞA EĞİTİM HİZMETİ 

Ders Destek Atölyeleri’nde 15 Branş Öğretmeni, 1 Rehber Öğretmeni, 1 Eğitim Koordinatörü olmak üzere 17 öğretmen görev yapıyor. Türkçe, Edebiyat, Fen Bilgisi, Fizik, Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Matematik, Geometri, İngilizce olmak üzere 10 branşta eğitimler veriliyor. Her bir öğretmen soru çözümü ve ders destek atölyeleri ile aylık 64 saat öğrencilerin eğitim süreçlerine destek sağlıyor. 

Destek atölyeleri ile İBB Mahalle Evlerinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik toplam 529 atölye gerçekleştirildi. 1.363 çocuğa eğitim hizmeti sunuldu.

Anahtar Kelimeler:
AtanamayanİBBAtanmayan öğretmenlerÖğretmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB Yaşar Kemal Kütüphanesi LGS birincisi çıkardı
İBB Yaşar Kemal Kütüphanesi LGS birincisi çıkardı
Maltepe Belediyesi beslenme çantası dağıttı, okul müdürleri toplattı
Maltepe Belediyesi beslenme çantası dağıttı, okul müdürleri toplattı
Atatürk'e hakaret eden Selman Öğüt rektör oldu
Atatürk'e hakaret eden Selman Öğüt rektör oldu
Enes Erdem Barut | Bireysel Eğitimin En Nitelikli Okuluyuz
Enes Erdem Barut | Bireysel Eğitimin En Nitelikli Okuluyuz
Mimarlık öğrencilerine Kentsel Dönüşüm dersi
Mimarlık öğrencilerine Kentsel Dönüşüm dersi
TED Koleji ögretmenine Türkiye Yüzyılı gözaltısı
TED Koleji ögretmenine Türkiye Yüzyılı gözaltısı
İBB Kadıköy Kız Öğrenci Yurdu açıldı
İBB Kadıköy Kız Öğrenci Yurdu açıldı
Adıyaman Milletvekilleri Milli Eğitim Bakanı’nı ziyaret etti
Adıyaman Milletvekilleri Milli Eğitim Bakanı’nı ziyaret etti
Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan yanıtladı
Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan yanıtladı
Suriye'deki üniversiteye YÖK denklik vermiş
Suriye'deki üniversiteye YÖK denklik vermiş

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim