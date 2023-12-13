İBB'den atanamayan öğretmenlere destek geldi

İBB, atanamayan ve emekli öğretmenler için destek programını hayata geçirdi. İstanbulluların önerisiyle başlatılan uygulama ile 10 farklı branştan öğretmenler, İBB Mahalle Evleri’nde derslere başladı. Proje ile öğretmenlere kendi mesleklerini yapma imkanı sunuluyor. İstihdam yolu ile ekonomik destek sağlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mahalle Evleri ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteye hazırlık düzeyine yönelik ders destek atölyelerine ev sahipliği yapıyor. Eğitime erişimi kısıtlı olan öğrenciler için başlatılan hizmet bir başka proje ile de buluşuyor. İstanbulluların “Bütçe Senin” katılımcı bütçe uygulaması ile atanamayan ve emekli öğretmenler için önerdiği proje, 7 İBB Mahalle Evi’nde 17 öğretmenin verdiği derslerle hayata geçiriliyor.

MESLEKLERİNİ YAPABİLECEKLER

İBB, mezun olduktan sonra atanamayan, mesleği dışında işlerde çalışmak durumunda kalan ve emekli öğretmenleri yalnız bırakmadı. 10 farklı branştan 17 öğretmene Mahalle Evlerinde çalışma imkanı verildi. Proje ile öğretmenlere istihdam yolu ile ekonomik destek sağlanıyor. İstanbullular, öğretmenlerin deneyimlerinden bilgi birikimlerinden faydalanıyor.

1.363 ÇOCUĞA EĞİTİM HİZMETİ

Ders Destek Atölyeleri’nde 15 Branş Öğretmeni, 1 Rehber Öğretmeni, 1 Eğitim Koordinatörü olmak üzere 17 öğretmen görev yapıyor. Türkçe, Edebiyat, Fen Bilgisi, Fizik, Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Matematik, Geometri, İngilizce olmak üzere 10 branşta eğitimler veriliyor. Her bir öğretmen soru çözümü ve ders destek atölyeleri ile aylık 64 saat öğrencilerin eğitim süreçlerine destek sağlıyor.

Destek atölyeleri ile İBB Mahalle Evlerinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik toplam 529 atölye gerçekleştirildi. 1.363 çocuğa eğitim hizmeti sunuldu.