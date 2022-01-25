Türkiye'nin kaç günlük doğalgazı kaldı?

Türkiye soğuk kış şartları ile mücadele ederken, ilk kez doğalgaz tedariğinde yaşanan sorunlar yüzünden üretimi durdurmak zorunda kaldı. İlk olarak Kartonsan ve Ege Endüstri doğalgaz tedariğinde gidilen kısıtlama nedeniyle üretime geçici olarak ara verdiğini duyurdu.

İran'ın soğuklar nedeniyle doğalgaz tüketiminin arttığı bir dönemde Türkiye'ye gaz sevkiyatını durdurmasının ardından gaz santrallerine akış perşembe günü azaltılmış; ayrıca büyük ölçekli sanayinin doğalgaz ve elektrik kullanımının da sınırlanacağı açıklanmıştı.

İmalat sanayindeki enerji sorunuyla birlikte 21 Ocak’tan itibaren fabrikaların kullandığı doğalgazda yüzde 40 oranında kısıtlamaya gidilmişken, 24 Ocak pazartesi gününden itibaren Türkiye’deki tüm Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) 3 ila 4 gün sürecek elektrik kısıntıları uygulanacağı açıklandı.

Doğalgaz kriziyle birlikte Kartonsan'dan KAP'a yapılan açıklamada, şirketin üretim faaliyetlerinde doğalgaz kullandığı belirtilerek şöyle denildi:

"Doğalgazın yurtdışından tedarikinde ulusal ölçekte tedarik sıkıntısı yaşanması sebebiyle, tedarikçi tarafından arz edilen dogalgaz miktarlarında kısıtlama uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda 1 Nolu Karton Üretim Hattımızda (KM1) dogalgaz tedarik kısıtlaması kaldırılıncaya kadar, 21 Ocak 2022 tarihinden itibaren üretime geçici olarak ara verilmiştir."

ÜRETİM YAPILAMAYACAK

SANAYİCİLER İSYAN ETTİ

Ege Endüstri ise KAP'a yaptığı açıklamada, Ege Serbest Bölge'de 25-27 Ocak arasında 48 saat elektrik kesintisi yaşanacağını yönünde bildirim aldıklarını belirterek, "Yaşanacak elektrik kesintisi nedeniyle serbest bölge fabrikamızda üretim yapılamayacaktır" dedi.

Konuya ilişkin konuşan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, ''Sözleşmeye ve akide bağlanmış birçok siparişimiz bulunmaktadır. Firmalarımız büyük kayıp ve zarara uğrayacaktır. Tarım, imalat ve lojistik sektörü günlük dönen, günlük ihtiyaçları olan hayati öneme sahip sektörlerdir. Bu sektörlerin sekteye uğraması, ülke çağında büyük bir tedarik sıkıntısını beraberinde getirebilir. Ayrıca ülkede üretimin durması toplumda infiale neden olmakla birlikte stokçuluğu da körükleyebilir. Unutulmamalıdır ki bu tip belirsizlikler enflasyonda telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir'' dedi.

ZARAR TAHMİN EDİLENDEN BÜYÜK OLABİLİR

İmalat sanayindeki enerji sorunuyla birlikte 21 Ocak’tan itibaren fabrikaların kullandığı doğalgazda yüzde 40 oranında kısıtlamaya gidilmişken, TEİAŞ da Türkiye’deki tüm Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) bu hafta 72 saat süreyle elektrik kısıntısı uygulanacağını duyurmuştu.

1 MİLYAR TL KAYBA SEBEP OLACAK

Reuters'a konuşan Aslan, "10 günlük doğalgaz kesintisi ve şu an üç gün olarak bildiğimiz elektrik kesintisi elbette ciddi bir etki yaratacak. Sektörde yıllık yaklaşık yüzde 1 üretim gerilemesine eş değer bir kayıp olacak. Sektöre 1 milyar TL kayba sebep olacak" dedi.

CEZALAR SÖZ KONUSU OLACAK

Aslan, ayrıca ihracat tarafında da zamanında teslim edilemeyen siparişlerden ötürü iptaller, cezalar, indirimlerin; yüklenmeyecek gemiler için de bekleme bedelleri ve cezaları söz konusu olacağına işaret etti.

TAM KAPANMA GÜNDEMDE

Doğalgaz kesintilerine ilişkin konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, ''İran’dan gelen gazın kesilmesi, üretimi neredeyse yarı yarıya etkiledi. 1-1,5 yıldır çok kurak geçiriyoruz. Barajlar son 27 yılın en düşük düzeyinde. 'Gaz stoku ne kadar var?' diye soruldu. Bir ülkenin gaz stokunun tamamen tüketmesi tabii ki mümkün değildir. Biz ilk başta 10 günlük süreçte yüzde 40’lık kesinti ile atlatabiliriz demiştik. Sanayicilerimiz yarım kapasite çalışmak yerine birkaç gün tam kapanma ve sonrasında tam kapasite çalışma önerisinde bulundu. Biz de buna göre, planlamamızı yaptık. Bu süreci en kısa şekilde atlatmaya çalışacağız'' dedi.