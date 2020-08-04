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Adıyaman'da şiddetli deprem 5.7

Adıyaman Pütürge'de saat 12.37'de meydana gelen şiddetli deprem geniş bir alanda hissedildi.

04 Ağustos 2020 Salı 12:31
Adıyaman'da şiddetli deprem 5.7

Adıyaman'da şiddetli deprem 5.7


Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde deprem hareketliliği devam ediyor. Bilim insanlarının günler önce uyardığı Adıyaman Pütürge yakınlarında saat 12.37 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 5.7 olarak ilan edildi. Depremin merkez üssünün Pütürge ilçesine bağlı Tepehan köyü olduğu açıklandı

Deprem, Malatya ile Adıyaman ve ilçelerinde yoğun olarak hissedildi. Gerger, Pütürge ilçe merkezi Şincik, Doğanyol, Çermik, Doğanyol, Kahta ve Çelikhan ilçelerinde hissedilen depremin hasara ve can kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor. Bölgede bazı yerleşim birimleri ile irtibat kurulmaya çalışılıyor.


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin yer kabuğunun 5. Km derinliğinde oluştuğunu duyurdu.


AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak duyurdu. Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 12.37'de merkez üssü Pütürge olan 5,2 büyüklüğündeki deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre ise deprem 5,7 büyüklüğünde olurken, yerin 5 km derinliğinde oluştu.

AYRINTILAR GELİYOR

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.08.04 12:37:33  38.1325   38.7497        5.0      -.-  5.7  5.7   TEPEHAN-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2020.08.04 12:21:26  38.0707   39.0140       13.4      -.-  1.1  -.-   ESENCIK-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2020.08.04 12:20:13  38.1798   38.7005       12.4      -.-  1.9  -.-   KORME-PUTURGE (MALATYA)                           İlksel
2020.08.04 12:14:05  37.3135   28.3517        5.0      -.-  1.7  -.-   KOZAGAC-(MUGLA)                                   İlksel
2020.08.04 12:11:38  37.0028   27.8812        0.0      -.-  1.9  -.-   TURKEVLERI-MILAS (MUGLA)                          İlksel
2020.08.04 12:09:55  37.0550   27.8963        0.0      -.-  1.7  -.-   GURCEGIZ-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2020.08.04 12:07:16  37.1513   27.8862        0.0      -.-  1.5  -.-   BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)                          İlksel
2020.08.04 10:53:54  36.9388   27.3605        1.0      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2020.08.04 10:31:55  38.4278   39.3128        5.2      -.-  1.0  -.-   SIVRICE (ELAZIG)                                  İlksel
2020.08.04 10:17:26  38.8022   27.8263       12.3      -.-  1.4  -.-   SAZOBA-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.08.04 10:03:31  38.4295   31.8047        5.4      -.-  1.9  -.-   KONARI-TUZLUKCU (KONYA)                           İlksel
2020.08.04 09:35:18  38.3765   39.1905        4.7      -.-  0.8  -.-   DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.08.04 09:19:00  37.2978   30.5380        5.0      -.-  2.2  -.-   GUNDOGDU-BUCAK (BURDUR)                           İlksel
2020.08.04 09:15:19  38.4360   31.7837        5.0      -.-  2.0  -.-   KONARI-TUZLUKCU (KONYA)                           İlksel
2020.08.04 08:47:02  37.3418   30.5365        6.1      -.-  1.9  -.-   AVDANCIK-BUCAK (BURDUR)                           İlksel
2020.08.04 05:38:48  36.1577   27.4472        5.4      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.08.04 05:37:44  40.4545   41.8052        3.6      -.-  2.3  -.-   BASAKLI-OLTU (ERZURUM)                            İlksel
2020.08.04 05:02:59  39.9798   38.0980       17.3      -.-  2.0  -.-   BORULAR-IMRANLI (SIVAS)                           İlksel
2020.08.04 02:47:59  38.8410   27.5957       11.9      -.-  1.1  -.-   GOZLET-SARUHANLI (MANISA)                         İlksel
2020.08.04 02:23:58  40.6900   29.2283        6.7      -.-  1.8  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  İlksel
2020.08.04 02:05:26  35.8182   32.0677       26.2      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.08.04 01:39:26  39.4673   26.2605        1.5      -.-  2.0  -.-   KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
2020.08.04 00:45:53  39.0715   27.8395        5.0      -.-  1.7  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.08.04 00:34:37  39.5075   26.2378        2.8      -.-  2.8  -.-   BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE)                        İlksel
2020.08.04 00:29:26  37.9375   27.6732        5.8      -.-  1.7  -.-   CARIKLAR-GERMENCIK (AYDIN)                        İlksel
2020.08.03 23:48:18  36.6490   43.6778        5.0      -.-  3.4  3.4   IRAK                                              İlksel
Son Güncelleme: 04.08.2020 12:55
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