Adıyaman'da şiddetli deprem 5.7
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde deprem hareketliliği devam ediyor. Bilim insanlarının günler önce uyardığı Adıyaman Pütürge yakınlarında saat 12.37 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 5.7 olarak ilan edildi. Depremin merkez üssünün Pütürge ilçesine bağlı Tepehan köyü olduğu açıklandı
Deprem, Malatya ile Adıyaman ve ilçelerinde yoğun olarak hissedildi. Gerger, Pütürge ilçe merkezi Şincik, Doğanyol, Çermik, Doğanyol, Kahta ve Çelikhan ilçelerinde hissedilen depremin hasara ve can kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor. Bölgede bazı yerleşim birimleri ile irtibat kurulmaya çalışılıyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin yer kabuğunun 5. Km derinliğinde oluştuğunu duyurdu.
AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak duyurdu. Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 12.37'de merkez üssü Pütürge olan 5,2 büyüklüğündeki deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre ise deprem 5,7 büyüklüğünde olurken, yerin 5 km derinliğinde oluştu.
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..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.08.04 12:37:33 38.1325 38.7497 5.0 -.- 5.7 5.7 TEPEHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.08.04 12:21:26 38.0707 39.0140 13.4 -.- 1.1 -.- ESENCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.08.04 12:20:13 38.1798 38.7005 12.4 -.- 1.9 -.- KORME-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.08.04 12:14:05 37.3135 28.3517 5.0 -.- 1.7 -.- KOZAGAC-(MUGLA) İlksel
2020.08.04 12:11:38 37.0028 27.8812 0.0 -.- 1.9 -.- TURKEVLERI-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.08.04 12:09:55 37.0550 27.8963 0.0 -.- 1.7 -.- GURCEGIZ-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.08.04 12:07:16 37.1513 27.8862 0.0 -.- 1.5 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.08.04 10:53:54 36.9388 27.3605 1.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.08.04 10:31:55 38.4278 39.3128 5.2 -.- 1.0 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.08.04 10:17:26 38.8022 27.8263 12.3 -.- 1.4 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.08.04 10:03:31 38.4295 31.8047 5.4 -.- 1.9 -.- KONARI-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2020.08.04 09:35:18 38.3765 39.1905 4.7 -.- 0.8 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.08.04 09:19:00 37.2978 30.5380 5.0 -.- 2.2 -.- GUNDOGDU-BUCAK (BURDUR) İlksel
2020.08.04 09:15:19 38.4360 31.7837 5.0 -.- 2.0 -.- KONARI-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2020.08.04 08:47:02 37.3418 30.5365 6.1 -.- 1.9 -.- AVDANCIK-BUCAK (BURDUR) İlksel
2020.08.04 05:38:48 36.1577 27.4472 5.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.08.04 05:37:44 40.4545 41.8052 3.6 -.- 2.3 -.- BASAKLI-OLTU (ERZURUM) İlksel
2020.08.04 05:02:59 39.9798 38.0980 17.3 -.- 2.0 -.- BORULAR-IMRANLI (SIVAS) İlksel
2020.08.04 02:47:59 38.8410 27.5957 11.9 -.- 1.1 -.- GOZLET-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2020.08.04 02:23:58 40.6900 29.2283 6.7 -.- 1.8 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.08.04 02:05:26 35.8182 32.0677 26.2 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.08.04 01:39:26 39.4673 26.2605 1.5 -.- 2.0 -.- KURUOBA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.08.04 00:45:53 39.0715 27.8395 5.0 -.- 1.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.08.04 00:34:37 39.5075 26.2378 2.8 -.- 2.8 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.08.04 00:29:26 37.9375 27.6732 5.8 -.- 1.7 -.- CARIKLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2020.08.03 23:48:18 36.6490 43.6778 5.0 -.- 3.4 3.4 IRAK İlksel