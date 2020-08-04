Adıyaman'da şiddetli deprem 5.7



Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde deprem hareketliliği devam ediyor. Bilim insanlarının günler önce uyardığı Adıyaman Pütürge yakınlarında saat 12.37 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 5.7 olarak ilan edildi. Depremin merkez üssünün Pütürge ilçesine bağlı Tepehan köyü olduğu açıklandı

Deprem, Malatya ile Adıyaman ve ilçelerinde yoğun olarak hissedildi. Gerger, Pütürge ilçe merkezi Şincik, Doğanyol, Çermik, Doğanyol, Kahta ve Çelikhan ilçelerinde hissedilen depremin hasara ve can kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor. Bölgede bazı yerleşim birimleri ile irtibat kurulmaya çalışılıyor.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin yer kabuğunun 5. Km derinliğinde oluştuğunu duyurdu.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak duyurdu. Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 12.37'de merkez üssü Pütürge olan 5,2 büyüklüğündeki deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre ise deprem 5,7 büyüklüğünde olurken, yerin 5 km derinliğinde oluştu.

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