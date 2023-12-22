AKOM’dan fırtına uyarısı
AKOM, Cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara (ağaç, direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması) karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.
İBB AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre İstanbul’da rüzgarlı havanın yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. AKOM, fırtınaya karşı tedbir alınması yönünde uyarıda bulundu.
AKOM, Cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara (ağaç, direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması) karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.