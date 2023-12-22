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AKOM’dan fırtına uyarısı

İBB AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre İstanbul’da rüzgarlı havanın yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. AKOM, fırtınaya karşı tedbir alınması yönünde uyarıda bulundu. 

22 Aralık 2023 Cuma 12:28
AKOM’dan fırtına uyarısı






AKOM’dan fırtına uyarısı


 

AKOM İstanbul için fırtına uyarısı yaptı. AKOM verilerine göre rüzgârın Cumartesi (Yarın) öğle saatlerinden itibaren batılı yönlerden kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde (50-80km/s) esmesi bekleniyor. Rüzgarla birlikte kısa süreli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı da tahmin ediliyor. 

AKOM, Cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara (ağaç, direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması) karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Son Güncelleme: 24.12.2023 23:55
Anahtar Kelimeler:
FırtınaAKOM
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