AKP'li belediye işçileri Mansur Yavaş sloganı attı
AKP'li Altındağ Belediyesi önünde işçiler haklarını ararken, üyesi olduğu Hizmet-İş sendikası çalışanların yanında olması gerekirken emekçilere dağılmasını istedi. İşçiler Altındağ'ın değişik noktalarında protestolarını devam ettirirken sık sık "Mansur Başkan Buraya" sloganları atıyor.
EKSİK MAAŞ İŞÇİLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
Geriye dönük zamları ödenmeyen Altındağ Belediyesi işçileri, belediye binası önünde toplandı. İşçilerin eylemlerini sessizce sonlandırmasını isteyen Hizmet-iş yetkilisi, belediye önünde toplanan işçilere dağılma çağrısı yaptı. Haklarını arayan işçiler, yetkiliyi yuhaladı.
Ankara'da Altındağ Belediyesi emekçilerinin kazanılmış haklarını alamamaları üzerine geçtiğimiz ay iş bırakmışlardı.