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AKP'li belediye işçileri Mansur Yavaş sloganı attı

Ankara'nın Altındağ Belediyesi işçileri maaş farklarını alamayınca protesto eylemlerine başladı. 'Mansur Başkan' sloganları atan işçileri üyesi olduğu sendikaları 'Dağıtmaya' çalıştı.

13 Mart 2024 Çarşamba 22:09






AKP'li belediye işçileri Mansur Yavaş sloganı attı

AKP'li Altındağ Belediyesi önünde işçiler haklarını ararken, üyesi olduğu Hizmet-İş sendikası çalışanların yanında olması gerekirken emekçilere dağılmasını istedi. İşçiler Altındağ'ın değişik noktalarında protestolarını devam ettirirken sık sık "Mansur Başkan Buraya" sloganları atıyor.

EKSİK MAAŞ İŞÇİLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

AKP'li Ankara'nın Altındağ Belediyesi önünde toplanan işçiler, maaşlarının eksik yatması nedeniyle eyleme başladı.

Geriye dönük zamları ödenmeyen Altındağ Belediyesi işçileri, belediye binası önünde toplandı. İşçilerin eylemlerini sessizce sonlandırmasını isteyen Hizmet-iş yetkilisi, belediye önünde toplanan işçilere dağılma çağrısı yaptı. Haklarını arayan işçiler, yetkiliyi yuhaladı. 

Ankara'da Altındağ Belediyesi emekçilerinin kazanılmış haklarını alamamaları üzerine geçtiğimiz ay iş bırakmışlardı.

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