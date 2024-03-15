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Ali Erbaş'ın kızından lüks aracının anahtarı için şiir

Milyonlarca yoksul vatandaş en ucuz temel gıda maddesini ararken, ucuz ekmek, ucuz pide, ucuz et kampanyası peşinde koşarken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş'ın derdi bambaşka çıktı.

15 Mart 2024 Cuma 10:41
Ali Erbaş'ın kızından lüks aracının anahtarı için şiir






Ali Erbaş'ın kızından lüks aracının anahtarı için şiir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş, lüks otomobilinin anahtarına yazdığı şiir sosyal medyada tepkilere neden oluyor. Sosyal medyada lüks hayatından gittiği ülkelerden şatafatlı yaşam tarzından sık sık bahseden Feyza Erbaş'ın yeni derdi lüks aracının anahtarını bulamamakmış. 

Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş, lüks otomobilinin anahtarı için şiir yazdı. Sosyal medya hesabından otomobilinin anahtarını ve yazdığı şiiri paylaşan Erbaş, daha önce de Euro yükseldiği için en küçük çocuğunu yurt dışına çıkaramadığından yakınmıştı.

Toplumdaki derinleşen yoksulluk ve açlığa karşın yurttaşlara 'sabır' çağrısı yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Feyza Erbaş'dan yeni bir skandal hamle daha geldi.

Feyza Erbaş, sosyal medya hesabından aracının anahtarının fotoğrafını ve anahtara yazdığı şiiri paylaştı.


"SEVGİLİ ANAHTARIM..."

Sözcü Gazetesi'nde bugün yer alan habere göre; Feyza Erbaş, paylaştığı şiirde şu ifadeleri kullandı:

“O kadar isterim ki seni istediğim an bulabilmeyi. Olduğun yerden seni fırt diye alıp çıkabilmeyi. Önce çantama sonra ceplerime orası olmazsa kütüphaneye ve ayakkabılığa bakmamayı... Allahım hiçbirinde yok. ‘Nerede bu acaba, nereye koydum nereye?’ nidalarıyla giyinik halde kapının önünde dizlerimin üstüne çöküp dün eve gelmemden itibaren yaşadığım tüm adımları tek tek düşünmemeyi. O kadar isterim işte sevgili anahtarım.”

DAHA ÖNCE DE FASULYESİ İÇİN DERTLENMİŞTİ

Feyza Erbaş daha önce de, sosyal medya hesabından 3 çocuğunun fotoğrafını yayımlayarak 8 yaşındaki kızının 13 ülke, 5 yaşındaki oğlunun 2 ülke gezdiğini, 3 yaşındaki en küçük oğlunun ise Euro’nun yükselmesi nedeniyle hiç yurt dışına çıkamadığından yakınmıştı. Bu paylaşım, büyük tepki toplamıştı.
 

Anahtar Kelimeler:
Ali ErbaşFeyza Erbaş
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