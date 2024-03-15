Genç Yetenekler Sizi Bekliyor: ENKA Sahne Gala Konseri’ne Sayılı Günler Kaldı!

Sanat Yönetmenliğini Keman Virtüözü, Besteci ve Akademisyen Cihat Aşkın’ın üstlendiği konserde sahne alacak genç yetenekler arasında Zeki Bıkcan, İlyun Bürkev, Belit Çiftçi, Eren Düzenli, Melis Güney ve Nehir Kıran bulunuyor. Konserde, viyola, keman, trompet ve çello performanslarına Akademisyen ve Piyanist Çağdaş Özkan Korrepetitör olarak eşlik edecek.

’ın "Daha iyi bir gelecek için gençlerle sanat” söyleminden ilhamla oluşturulanprojesi bu yıl dördüncü yaşını kutluyor. Genç sanatçılara kendilerini özgürce ifade edebileceği ve yeniyi deneyebilecekleri bir platform sunarak, onlara sahne açma ve izleyici karşısında konser deneyimi kazandırmayı hedefleyen proje, aynı zamanda genç yeteneklerin ulusal ve uluslararası görünürlüğüne katkı amacını da taşıyor. Projenin bu yılki Danışma Kurulu’ndabu yıl sahne alacak genç yeteneklerle ilgili şu açıklamalarda bulunuyor: “ENKA Sahne Projesi'nin dördüncü yılında da ülkemizin değerli sanatçıları tarafından tavsiye edilen genç yeteneklerimiz bir araya gelerek unutulmaz bir konser sunacaklar. Son yıllarda piyano alanında adından sıkça söz ettiren İlyun Bürkev ve Eren Düzenli gibi genç yeteneklerimize kemanda Nehir Kıran, viyolada Melis Güney ve viyolonselde Belit Çiftçi katılıyor. Bu yıl nefesli çalgıları ise trompetin genç yeteneği Zeki Bıkcan temsil ediyor. Tüm sanatseverleri, genç yeteneklerimize destek olmaya ve onların kariyer yolculuklarında yanlarında olmaya davet ediyorum. ENKA Sahne projesine verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Birlikte, genç yeteneklerin yükselişine tanıklık etmeye devam edelim.”

Uzun yıllardır genç sanatçılara yönelik destek programları yürüten ENKA Sanat’ın gelenekselleşen ENKA Sahne projesinin çıkış noktasını ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu şu cümlelerle ifade ediyor: “Tam dört yıl önce, sürdürülebilir yapıya sahip yeni ve kalıcı bir destek programı geliştirme ihtiyacını belirledik. ‘Daha iyi bir gelecek için gençlerle sanat’ söyleminden ilhamla yola çıktığımızda yaptığımız araştırmalar, genç sanatçıların görünürlüğüne ve bilinirliğine katkı sağlamanın, yalnızca eğitimlerine değil kariyer hayatlarına da destek olmanın, çağın ve dijital dünyanın getirdiği yenilikleri kapsayarak, yeni, farklı ve çok yönlü bir proje hayata geçirmenin önemini ortaya koydu. Bu amaçla alanlarında uzman isimlerle yola çıkarak, yıla yayılan, çok katmanlı bir yapı oluşturduk. Bugüne dek, proje Sanat Yönetmeni Cihat Aşkın önderliğinde, Danışma Kurulu’nun her yıl birer referans mektubuyla önerdiği ülkemizin farklı şehirlerinden 30’a yakın genci bu proje kapsamında ağırladık. Fiziki, dijital ve karasal yayınlarla çok sayıda izleyiciyle buluşturduk, profesyonel ses ve görüntü kayıtlarını ve fotoğraflarını kendilerine hediye ettik. Portföylerindeki bu belgelerle, ulusal ve uluslararası platformlardaki eğitim ve kariyer başvurularında edindikleri başarıları gururla ve mutlulukla takip ettik. Gençlerle sanat çatısı altında buluşmak ve sanatın gücüyle daha iyi bir gelecek inşa etmeyi amaçladığımız bu projeye destek veren herkese teşekkür ediyor, genç sanatçılara başarılar diliyorum.”

Sanatçıların ulusal ve uluslararası platformlardaki eğitim ve kariyer olanakları için önemli yer tutan portföylerine katkı sağlanmasının hedeflendiği proje kapsamında, ENKA Sahne Gala Konseri’nin görüntü ve ses kayıtları belgesel yönetmeni Selçuk Metin ve ekibi, fotoğraf çekimleri ise Ilgın Erarslan Yanmaz tarafından yapılacak. Profesyonel ses ve görüntü kayıtları, sanatçıların portföylerine katkı sağlamak amacıyla sanatçılara hediye edilirken, Gala Konseri, 22 Nisan Pazartesi günü ENKA Sanat’ın YouTube kanalından tüm sanatseverlerin izlenimine açılacak. Gelenekselleşen ENKA Sahne Yeni Yıl Konseri ise, 1 Ocak 2025’te Borusan Klasik Radyo’dan dinlenebilecek.

