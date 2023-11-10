Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Başkan Deniz Köken’den ahde vefa

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Sakarya Mahallesi’nde yapımı tamamlanan kültür merkezine eski dönem Belediye Başkanlarından Ahmet Genç’in vefat eden eşi Cahide Genç’in ismini verdi.

10 Kasım 2023 Cuma 17:55
Başkan Deniz Köken’den ahde vefa






Başkan Deniz Köken’den ahde vefa


Eyüpsultan’a 3 dönem Belediye Başkanı olarak hizmet veren Ahmet Genç’in eşi Cahide Genç geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybetti. Başkan Deniz Köken, Sakarya Mahallesi Karadeniz Caddesi Park Sokak’ta yapımı tamamlanan kültür merkezine Ahmet Genç’in eşi Cahide Genç’in ismini verdi.

MERKEZ TÖRENLE AÇILDI

Düzenlenen törenle açılan Cahide Genç Kültür Merkezi hizmete alındı. Açılış için düzenlenen törene Başkan Deniz Köken ile birlikte Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara, Ahmet Genç ve ailesi, Eyüpsultan Belediye Başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Törende ilk olarak Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

“DEĞERLİ BÜYÜKLERİMİZİN İSİMLERİNİ YAŞATMAYA GAYRET EDİYORUZ”

Ardından kürsüye gelen Başkan Deniz Köken yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Sizler için birçok eser yapıyoruz. Bu eserlerimizin içerisinde de bölgemizde hizmet vermiş değerli büyüklerimizin isimlerini yaşatmaya gayret ediyoruz. Burayla ilgili de böyle bir düşüncemiz oldu. Geçmiş dönem belediye başkanımızı aradık, o da memnuniyetle kabul etti ve buraya merhume hanımefendinin adını koyduk. Burada 4 derslik, 16 branşta eğitim var. Arapça, İngilizce, Kur’an-ı Kerim, cam sanatları, biçki, dikiş – nakış gibi branşlarda hizmet verecek. Bu bölgede yaşayan hamın efendilere hayırlı olsun diyorum. Üst kata da kafeterya yaptık. Burası siz kullandıkça yaşayacak.”

“BU BİR VEFA GÖSTERGESİDİR”

Ahmet Genç ise yaptığı konuşmada, Başkan Deniz Köken’in yaptığının bir vefa göstergesi olduğunu vurgulayarak, “Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kendileri beni aradılar ‘böyle bir düşüncemiz var’ dediler. Biz de memnuniyetle kabul ettik. Bugün de sizlerin huzurunuzda böyle güzel, nadide eserin açılışını yapıyoruz. Bu güne 90 küsur eser yapmışlar, inşallah seçimlere kadar 100’e tamamlarlar seçimlere kadar. Dolayısıyla 100 eserle bir 5 yılı tamamlamış oldular. İnşallah önümüzdeki dönem de ikinci 100 eserini, sonra üçüncü 100 eserini yapar” diye konuştu. Konuşmaların ardından ise kurdele kesimi yapılarak açılış gerçekleştirildi.

290 METREKARELİK ALANDA İNŞA EDİLDİ

Cahide Genç Kültür Merkezi, Kemiklidere Parkı içerisinde iki katlı olarak inşa edildi. İnşaatı kısa sürede tamamlanarak hizmete alınan binanın alt katında Eyüpsultan Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) birimi hizmet verecek. 290 metrekare taban oturumuna sahip binanın bu katında 4 adet derslik bulunuyor.

Kültür merkezinin 100 metrekare kapalı alana sahip üst katında yapılan kafeterya bölümü ise sosyal tesis olarak hizmet verecek. Bu alanda ayrıca 220 metrekarelik açık oturma alanı bulunuyor.

Kültür evi, ESMEK ve Sosyal Tesisiyle Sakarya/Silahtarağa bölgesine değer katacak, bölgede bulunan vatandaşlara sağlıklı ve kaliteli hizmet sunacak.

Anahtar Kelimeler:
Deniz KökenEyüpsultan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atatürk BAU’da özlem ve saygıyla anıldı
Atatürk BAU’da özlem ve saygıyla anıldı
Ata’mızı rahmet ve minnetle anıyoruz
Ata’mızı rahmet ve minnetle anıyoruz
Maltepeli minikler “Ata”sını andı
Maltepeli minikler “Ata”sını andı
Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz
Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz
Kaymakam, misafirleri ile yedi içti, yemek parasını ödemeden gitti
Kaymakam, misafirleri ile yedi içti, yemek parasını ödemeden gitti
AKP yerel seçim çalışmasına erken başladı | İsrail iftirası
AKP yerel seçim çalışmasına erken başladı | İsrail iftirası
Kuzey ışıkları Türkiye'den de görüldü
Kuzey ışıkları Türkiye'den de görüldü
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı | 6 derece birden düşecek
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı | 6 derece birden düşecek
İstanbul'da ana yollarda trafik kilitlendi
İstanbul'da ana yollarda trafik kilitlendi
Gazeteci Tolgan Şardan tutuklandı, Dinçer Gökçe serbest!
Gazeteci Tolgan Şardan tutuklandı, Dinçer Gökçe serbest!

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim