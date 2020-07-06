Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Boğaz'da teknede Koronavirüs partisi | Ceza yağdı

Türkiye ölümcül virüsle mücadele için varını yoğunu seferber ederken, sorumsuz işletmecilerin uygulamaları yetkilileri çileden çıkarıyor.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 07:37
Boğaz'da teknede Koronavirüs partisi | Ceza yağdı

Boğaz'da teknede Koronavirüs partisi | Ceza yağdı

Evlerde düzünlenen koronavirüs partilerinin ardından bu kez de boğazda denizde teknelerde eğlenceler düzenlendiği ortaya çıktı. Sosyal mesafenin unutulduğu partilerin ardından sahil güvenlik ekipleri kuralların ihlal edildiği tekneleri tek tek tesbit ederek ceza yağdırdı. 

Yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte en riskli alanlardan olan eğlence mekânları yerini kiralık teknelere bıraktı. Eğlence düşkünleri kiralık tekneler tutuyor, orkestralar geliyor, büyük kalabalıklar toplanıp Boğaz’a açılıyor. Dün gece saatlerinde ekipler, İstanbul Boğazı'nda devriye gezerek kurallara uyup uymadığını denetleyen ekipler, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı

İstanbul Valisi Ali Yerikaya'nın talimatı sonrasında Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul Boğazı'ndaki tekneler koronavirüs tedbirleri karşı denetlendi.


Fatih'te bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan hareket eden ekipler, İstanbul Boğazı'nda devriye gezerek tekneleri durdurdu. Teknelerdeki personellerin ve yolcuların kurallara uyup uymadığını denetleyen ekipler, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Kontrollü sosyal hayat için denizlerde de maske kullanımı sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayanlar hakkında yasal işlem yapıldı. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Mavi Vatan' olarak adlandırılan denizlerde yapılan denetimlerde 5 teknede 16 yolcuya ve 1 tekne kaptanına cezai işlem uygulandı. 2 tekne seferden alıkonurken 4 tekne hakkında da idari işlem yapıldı.


"HASSASİYETİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Valilikten yapılan yazılı açıklamada "Toplu taşıma araç sürücüleri ve sosyal tesis işletme yöneticilerinin 'Yeni normal' dönemde belirlenen tedbirlere uymaları, öncelikle kendi sağlıkları olmak üzere şehrimiz ve ülkemiz için büyük önem arz ediyor. Denetimlerimizi, insanımızın sağlığı, şehrimiz ve ülkemizin güvenliği için hassasiyetimizi devam ettireceğiz. Hiç kimseye idari veya adli işlem uygulanmasını arzu etmiyoruz. Lütfen kurallara uyalım, uymayanları uyaralım. Birlikte başaracağız" denildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüste Normalleşme Süreci Anketi!
Koronavirüste Normalleşme Süreci Anketi!
Yargıtay'dan akıllara zarar karar | Kalçaya dokunma babacanlık tavrı
Yargıtay'dan akıllara zarar karar | Kalçaya dokunma babacanlık tavrı
5 Temmuz Koronavirüs raporu | 19 vatandaşımız can verdi
5 Temmuz Koronavirüs raporu | 19 vatandaşımız can verdi
Koronavirüs 4 Temmuz Raporu | Bakan Koca'dan gençlere önemli uyarı
Koronavirüs 4 Temmuz Raporu | Bakan Koca'dan gençlere önemli uyarı
Defineci terörü | 2 bin yıllık kayaları parçaladılar
Defineci terörü | 2 bin yıllık kayaları parçaladılar
Sakarya Hendek'te patlama | Havai fişek fabrikası infilak etti 4 ölü var
Sakarya Hendek'te patlama | Havai fişek fabrikası infilak etti 4 ölü var
Bugün hava nasıl olacak | Meteoroloöji'den sıcak ve nem uyarısı
Bugün hava nasıl olacak | Meteoroloöji'den sıcak ve nem uyarısı
Maskeli izdiham görenleri dehşete düşürdü
Maskeli izdiham görenleri dehşete düşürdü
Trikini nedir? Koronavirüs plajlarda bu akımı başlattı
Trikini nedir? Koronavirüs plajlarda bu akımı başlattı
Almanya ekonomisini canlandırmak istiyor
Almanya ekonomisini canlandırmak istiyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim