

Cinayet gibi kaza | Minibüse 41 göçmeni adeta istiflemişler



Türkiye'ye kaçak yollarla giren göçmenlerin adeta istiflendiği minibüs Muradiye yakınlarında kaza yaptı. Van'ın Muradiye ilçesinde yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı. Otomobille çarpışan minibüste bulunan göçmenlerden biri hayatını kaybederken, 41 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Van’ın Muradiye ilçesinde yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen göçmenleri taşıyan minibüsün otomobille çarpışması sonucu 1 göçmen hayatını kaybederken, 41 göçmen yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, feci kaza, saat 23.50 sıralarında ilçeye bağlı Yumaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı. Devrilip, hurdaya dönen minibüste bulunan 22 Afganistan ve 20 Pakistan uyruklu 42 göçmen yaralandı. Yaralılardan biri kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 41 göçmen ise Van, Muradiye ve Erciş ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından organizatör olduğu değerlendiren H.D. ve M.Y. adlı şüpheliler, savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.