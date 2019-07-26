Denizde hayat kurtaran insanlık zinciri

Azgın dalgalar arasında ölümle burun buruna gelen vatandaşı kurtarmak için el ele tutunarak insanlık zinciri, oluşturan tatilciler boğulmak üzere olan genci karaya çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.. Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kurtarma anlarına vatandaşların neredeyse tamamının destek olması gözden kaçmadı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Barınak mevkiinde uyarılara rağmen serinlemek için dalgalara aldırış etmeden denize giren bir kişinin akıntıya kapılarak sürüklendiğini fark eden kıyıda bulunan vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber vererek vatandaşı kurtarmak için harekete geçti.

EL ELE ZİNCİR OLUŞTURDULAR

Edinilen bilgilere göre azgın dalgalar arasında zor anlar yaşayan kişiye ulaşmak için çok sayıda vatandaş büyük bir duyarlılık göstererek saniyeler içerisinde el ele tutuşup zincir oluşturdu.



DALGALARIN ARASINDAN ÇIKARDILAR

İnsan zinciri oluşturan vatandaşlar, dalgalar ile mücadele eden kişiye ulaşarak denizden çıkardı. Boğulma tehlikesi geçiren kişi, kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Kurtarma operasyonu bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekildi.