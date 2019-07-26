Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
102837
ALTIN
258.345
DOLAR
5.6353
STERLİN
7.0231
EURO
6.2683

Denizde hayat kurtaran insanlık zinciri

Boğulma tehlikesi yaşayan bir kişi için kısa sürede insan zinciri oluşturan vatandaşlar azgın dalgalar arasındaki genci karayı çıkardı..

Denizde hayat kurtaran insanlık zinciri

Boğulma tehlikesi yaşayan bir kişi için kısa sürede insan zinciri oluşturan vatandaşlar azgın dalgalar arasındaki genci karayı çıkardı..

26 Temmuz 2019 Cuma 20:21
Denizde hayat kurtaran insanlık zinciri

Denizde hayat kurtaran insanlık zinciri

Azgın dalgalar arasında ölümle burun buruna gelen vatandaşı kurtarmak için el ele tutunarak insanlık zinciri, oluşturan tatilciler boğulmak üzere olan genci karaya çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.. Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kurtarma anlarına vatandaşların neredeyse tamamının destek olması gözden kaçmadı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Barınak mevkiinde uyarılara rağmen serinlemek için dalgalara aldırış etmeden denize giren bir kişinin akıntıya kapılarak sürüklendiğini fark eden kıyıda bulunan vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber vererek vatandaşı kurtarmak için harekete geçti.

EL ELE ZİNCİR OLUŞTURDULAR

Edinilen bilgilere göre azgın dalgalar arasında zor anlar yaşayan kişiye ulaşmak için çok sayıda vatandaş büyük bir duyarlılık göstererek saniyeler içerisinde el ele tutuşup zincir oluşturdu.


DALGALARIN ARASINDAN ÇIKARDILAR

İnsan zinciri oluşturan vatandaşlar, dalgalar ile mücadele eden kişiye ulaşarak denizden çıkardı. Boğulma tehlikesi geçiren kişi, kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Kurtarma operasyonu bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekildi.

Anahtar Kelimeler:
HatayDörtyolBoğulmaKurtarmaInsanlık ZinciriSon Dakika Haberler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalpazanlık çetesini Boğaziçi Üniversitesi mezunu kurmuş
Kalpazanlık çetesini Boğaziçi Üniversitesi mezunu kurmuş
Keyfi trafik cezasını iptal eden hakime ceza
Keyfi trafik cezasını iptal eden hakime ceza
Beş yıldızlı otele silahlı saldırı 
Beş yıldızlı otele silahlı saldırı 
Meteoroloji'den üç il için kritik uyarı geldi
Meteoroloji'den üç il için kritik uyarı geldi
Düğüne giden araçtan adeta cephanelik çıttı
Düğüne giden araçtan adeta cephanelik çıttı
Geri dönüşüm tesisinde yangın, Korkutan alev topu 
Geri dönüşüm tesisinde yangın, Korkutan alev topu 
Irkçı fırına Türkiye'den tepki yağdı
Irkçı fırına Türkiye'den tepki yağdı
Suriyeli otobüste gizli çekim yaparken yakalandı
Suriyeli otobüste gizli çekim yaparken yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort