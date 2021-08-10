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Ekşi Sözlük'e 'Ayaklanma' soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'Halkı Ayaklanma Çağrısı' yaptığı gerekçesiyle Ekşi Sözlük hakkında soruşturma başlattı.

10 Ağustos 2021 Salı 08:05
Ekşi Sözlük'e 'Ayaklanma' soruşturması

Ekşi Sözlük'e 'Ayaklanma' soruşturması

Türkiye'nin en etkin sosyal medya mecraları arasında yer alan Ekşi Sözlük bir kullanıcının paylaşımı nedeniyle soruşturma konusu oldu. 

Ekşi Sözlük isimli sosyal medya paylaşım sitesinde "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik hakkında soruşturma başlatıldı.

Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan, "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik hakkında, başlık ve altında yer alan paylaşımlarda suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu tespit edilerek, şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemeye tahrik' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Ekşi Sözlük
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