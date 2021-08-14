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Genç kızı yol ortasında bıçakla kaçırmaya kalktı

Bursa Osmangazi'de R.A., yolda yürüyen eski sevgilisi Y.C.K.'nin önünü kesip, boğazına bıçak dayayarak, kaçırmaya çalıştı.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 22:32
Genç kızı yol ortasında bıçakla kaçırmaya kalktı

Genç kızı yol ortasında bıçakla kaçırmaya kalktı

Bursa'da dehşet anları yaşatan eli bıçaklı saldırgın güçlükle yakalandı. R.A. adlı saldırgan Boğazına bıçak dayadığı genç kızı kaçırmaya kalkıştı.


Bursa'daki olay, geçen perşembe günü Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi’nde meydana geldi. R.A., kız kardeşiyle yolda yürüyen eski kız arkadaşı Y.C.K.’nin yolunu kesti. Burada R.A. ile Y.C.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında R.A., belinden çıkardığı bıçağı genç kızın boğazına dayayıp, kaçırmaya çalıştı. Bu sırada çığlık seslerini duyan kimliği belirsiz kişi, yardıma koştu. Bu kişi, tabancasını çıkarıp, R.A.’dan genç kızı bırakmasını isteyerek havaya ateş açtı.

BEKÇİLERİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADI, YAKALANDI

Bu sırada bölge yakınında bulunan mahalle bekçileri, silah sesleri üzerine olay yerine koştu. Bekçileri gören R.A., genç kızı bırakarak, kaçmaya başladı. R.A. kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.


Olayın ardından şoka giren Y.C.K. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Demirtaş Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan R.A. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAÇIRMA GİRİŞİ KAMERADA

Bu arada, olay anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, R.A.’nın Y.C.K.’nin boğazına bıçak dayayıp kaçırmaya çalıştığı, kimliği belirsiz kişinin havaya ateş açtığı ve bekçilerin olay yerine gelmesiyle şüphelinin genç kızı bırakıp kaçtığı görüldü.
 

Anahtar Kelimeler:
Genç KızBursa
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