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İşgüzar müdür başarılı kız öğrencilerin yüzünü boyadı

Kocaeli'nde gerici uygulama. Başarılı kız öğrencilerin yüzü görünmesin diye boyayan Milli Eğitim Müdürü'ne vatandaşlardan tepki yağıyor. 

17 Mart 2024 Pazar 15:01
İşgüzar müdür başarılı kız öğrencilerin yüzünü boyadı






İşgüzar müdür başarılı kız öğrencilerin yüzünü boyadı


Konya'da hafız adayı genç kadınların yüzünü buzlayan Diyanet'ten esinlenen Kocaeli Derince Milli Eğitim Müdürlüğü, başarılı kız öğrencilerin yüzlerini boyamayı tercih etti.

Daha önce Düzce'de Yeniden Refah Partisi'nden milletvekili adayı olan Çiğdem Kulalı Seçkin'in fotoğrafında yüzünü boyamasını hatırlatan uygulamaya sosyal medyadan tepkiler artınca, MEB resmi sitesinden yayınlanan mesaj ve görsel kaldırıldı.

BİN PROJESİNDE BAŞARILI OLANLARIN YÜZÜNE BOYA


Kocaeli'de Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Sosyal Bilimler Festivali Sosyalfest'te Dinin Yaşanmasına Yönelik Sosyal Model Tasarım Yarışması'nda BIN (Beni İyileştiren Nesil) projesiyle Türkiye üçüncüsü oldu. Bu başarılarında dolayı Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, öğrencileri ağırladı.

Ziyaret sonrası Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise kız öğrencilerinin yüzlerinin gizlediği görüldü. 

Sosyal medyada gündem haline gelen ve tepki çeken paylaşım Derince İlçe Milli Eğitimin Müdürlüğü’nün resmi sayfasından ve sosyal medya hesaplarında o kaldırıldı. 


Konu ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hiçbir açıklama yapmadı.


 

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DerinceDerince MEB
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