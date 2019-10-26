İstanbul barajlarında su seviyesi endişe verici

İstanbul'a su sağlayan barajlarda toplam doluluk oranı ekim ayı içinde yüzde 43.26'ya kadar geriledi. Mart ayında yüzde 93'e kadar ulaşan doluluk oranı geçtiğimiz yılın ekim ayında 52.87 düzeyine kadar düşmüştü. İSKİ'nin 25 Ekim tarihli barajlarda doluluk oranı verilerine göre Kazandere Barajı'ndaki su miktarı yüzde seviyesine gerilerken Papuçdere'de bu oran yüzde 2.96 düzeyinde. En yüksek doluluk oranı yüzde 69.35 ile Elmalı Barajı İstanbullu'ların yüreğine su serperken, Terkos Baraj Gölü'nde su miktarı yüzde 61 seviyemerinde görünüyor.

Kurak geçen iki mevsim, İstanbul'a içme suyu sağlayan barajlarda su seviyesini kritik eşiğe kadar indirdi. Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden sağlanan su, İstanbul ve çevresi için zor dönemlerde en önemli kaynak olarak görülüyor. Kritik eşiğe gelinmediği için bu 2019 yılı içinde Melen'den 174 milyon metreküplük takviye yapıldı. Geçtiğimiz yıl Melen'den 286 milyon metreküp, Yeşilçay regülatöründen ise 03 milyon metreküplük su, içme su hattına aktarılmıştı.

İKİ BARAJDA TAHLİYE KAPAKLARI AÇIK

İstanbul'da yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki su seviyesi alarm verirken, iki baraj su yokluğu nedeniyle kullanım dışı kaldı. Doluluk oranı yüzde 3'ün altına inen Papuçdere barajı ile doluluk oranı yüzde 5'e inen Kazandere barajı, su seviyesi baraj kapakları ve tahliye kanallarının altında kaldığı için kullanım dışı kaldı.

İstanbul barajlarındaki su seviyeleri yağışsız geçen günlerin ardından düşmeye başladı. Bu yıl en yüksek ölçülen doluluk oranı yüzde 93.32 olarak Mart ayında ölçülmüştü. O tarihten itibaren düşmeye başlayan doluluk oranları Ağustos ayında yüzde 63.37, Eylül ayında yüzde 53.75 olarak kayıtlara geçmişti. Ekim ayının 25'inde yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 43.20 olduğu tespit edildi.

PAPUÇDERE YÜZDE 3'ÜN ALTINA İNDİ

İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından en fazla etkilenen iki baraj ise Kazandere ve Papuçdere barajları. Papuçdere barajında doluluk oranı yüzde 3'ün altına inerken, barajda adeta kurudu. Barajda sadece kapakların olduğu bölümde küçük bir su biriktisi var.

Baraj kapakları ile tahliye kanalları şu anda su seviyesinden metrelerce yukarısında kaldı. Daha önce balıkların yüzdüğü metrelerce derinlikte suyun bulunduğu bu alanlarda rahatlıkla yürünebiliyor. Üzerleri midyelerle kaplı kayalar ise su seviyesinden metrelerce yukarıda bulunuyor.



KAZANDERE YÜZDE 5

Benzer bir kaderi yaşayan diğer Kazandere barajında ise durum çok faklı değil. Doluluk oranının yüzde 5'in altına indiği barajda şu anda kullanım dışı. Barajın kapaklarının olduğu bölüm dışında kalan alanlarında su kalmadı. Uzmanlar, kış ayının sert ancak kurak çekeceğini belirterek su tasarrufu uyarısında bulunmuştu.

