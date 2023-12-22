Kuzey Irak'ta 6 şehidimiz var | Yüreğimize ateş düştü

Irak'ta 6 şehidimiz var | Yüreğimize ateş düştü

Irak'ın kuzey kesiminde dün gece meydana gelen çatışma sırasında şehit olan asker sayısı 6'ya yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı, gece yarısı yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık Cuma günü bölücü terör örgütünün saldırısı ve sonrasındaki temas sırasında 3 askerimizin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını duyurmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamasında, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan 4 askerden 3'ünün müdahalelere rağmen şehit olduğunu, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7'ye yükseldiğini bildirdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir."

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.

TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) acı haberi, Tokat’ın Almus ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.



ZONGULDAK ŞEHİDİRİ BEKLİYOR

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, şehit oldu. Karaca'nın acı haberi, Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Zahide ve Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan biri olan Yasin Karaca'nın memleketinde bugün son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı’nın (31) acı haberi, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aile apartmanında yaşayan eşi Seda Yazıcı (31) ve annesi Miyase Yazıcı ile 3 kardeşine ulaştı. Şehit İsmail Yazıcı'nın 4 ay önce evlendiği, eşinin 3 aylık hamile olduğu belirtildi.



Acı haberle büyük üzüntü yaşayan aile, taziyeleri kabul etti. Şehit Yazıcı’nın 11 kardeşten 9’uncusu olduğu öğrenilirken, 4 ay önce evlendiği ve eşinin 3 aylık hamile olduğu belirtildi. Şehidin cenazesinin memleketi Gümüşhane’nin Şiran ilçesi Telme köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

SURİYE GAZİSİ IRAK'TA ŞEHİT DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan’ın (32) acı haberi, Denizli'de yaşayan eşi ile anne ve babasına ulaştı. Şehit Serinkan’ın ağabeyi Hüseyin Serinkan’ın da (35) 2016 yılında Suriye’de gazi olduğu öğrenildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, şehit oldu. Şehit Serinkan’ın acı haberi, Tavas ilçesi Yorga Mahallesinde yaşayan baba Ali ile anne Rabia Serinkan ve Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde yaşayan 2 çocuk annesi eşi Çilem Serinkan’a yetkililer tarafından verildi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri her iki bölgeye de Türk bayrakları asarken, acı haberi duyanlar, taziyeye koştu. Öte yandan, Şehit Mehmet Serinkan’ın ağabeyi Hüseyin Serinkan’ın da 2016 yılında Suriye’de teröristlerle çıkan çatışmada gazi olduğu öğrenildi.

İZMİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın (24) acı haberi, İzmir'de yaşayan ailesine ulaştı.



Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Teğmen Ramazan Günay, şehit oldu. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Ramazan Günay'ın acı haberi, İzmir'in Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde oturan annesi Firdes ve babası Ahmet Günay'a sağlık ekipleri eşliğinde askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit ailesinin evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi duyanlar ise taziyeye koştu.



Şehit Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın cenazesinin memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verileceği öğrenildi.