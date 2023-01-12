Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
hafif yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

İYİ Parti lsydus Akşener, kalbinde ritim bozukluğu ve çarpıntı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Akşener’in kaldırıldığı Güven Hastanesi'ne CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da ziyarete geldi.

12 Ocak 2023 Perşembe 23:34
Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

Meral Akşener hastaneye kaldırıldı


İYİ Parti lideri Meral Akşener, kalbinde ritim bozukluğu ve çarpıntı nedeniyle Kavaklıdere’deki Güven hastanesine kaldırıldı. Bu akşam müşahade altında tutulacağı öğrenilen Akşener'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


MANSUR YAVAŞ'TAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

YARIN TABURCU EDİLMESİ BEKLENİYOR

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in yarın taburcu edilmesinin beklendiğini ifade ederek şu mesajı paylaştı:

"Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi’ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburcu olması planlanmaktadır. Milletimizin bilgilerine saygıyla sunarız."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun da Akşener hakkında İYİ Partili yetkililerden bilgi aldığı aktarıldı. SP’den, “Genel Başkanımız, geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle hastanede müşahade altında olan İyi Parti Genel Başkanı Sn Meral Akşener’i arayarak, sağlık durumu hakkında İyi Parti yetkililerinden bilgi aldı ve kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti” açıklaması yapıldı.

PROF. DR. ÖZPOLAT: YAPILAN TETKİKLERDE BİR PROBLEM SAPTANMAMIŞTIR

Ankara Güven Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Berkant Özpolat, Akşener’in sağlık durumu için, “Akşener, bugün bir çarpıntı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Yapılan tetkiklerde bir problem saptanmamıştır. İnşallah, hayırlısıyla yarın taburcu etmeyi planlıyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 12.01.2023 23:50
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşenerİyi Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barajlar kurudu | Kuraklık, içme suyu kaynaklarını vurdu
Barajlar kurudu | Kuraklık, içme suyu kaynaklarını vurdu
Oğuzhan Uğur sosyal medyadan isyan ett
Oğuzhan Uğur sosyal medyadan isyan ett
Menemen, soğanlı mı? Soğansız mı olmalı?
Menemen, soğanlı mı? Soğansız mı olmalı?
Rüyasında gördüğü define için Almanya'dan geldi
Rüyasında gördüğü define için Almanya'dan geldi
TEMA Vakfı’ndan Akbelen Nöbeti’ne Destek Ziyareti
TEMA Vakfı’ndan Akbelen Nöbeti’ne Destek Ziyareti
Çağdaş Yaşam Onur Ödülü, Timur Soykan ve Murat Ağırel'e gitti
Çağdaş Yaşam Onur Ödülü, Timur Soykan ve Murat Ağırel'e gitti
Pandemi günlerinin kahraman doktoru hayatını kaybetti
Pandemi günlerinin kahraman doktoru hayatını kaybetti
İzmir'de 2022 yılının en kara noktası Esbaş Alt Geçidi
İzmir'de 2022 yılının en kara noktası Esbaş Alt Geçidi
İBB'den üniversite öğrencilerine kahvaltı
İBB'den üniversite öğrencilerine kahvaltı
Ülkücüler bıyıklarını keserek isyan etti
Ülkücüler bıyıklarını keserek isyan etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim