Restorasyon skandalı | 450 yıllık çeşmeyi restore etmek için yıkmaya kalktılar



Bu kadar skandalı, ilgili kurumlar para vererek yaptırıyor, hem de milletin cebinden. Son Restorasyon skandalı ise İstanbul'dan

Türk mimarisinin gözdesi tarihi eserler, restorasyon skandallarının kurbanı haline geliyor. Ellerinde balyozlar, kazma ve levyeleri alan inşaat işçileri Mimar Sinan'ın 450 yıl önce yaptığı Galata'daki tarihi Yanıkkapı Çeşmesi'ni yıkmaya kalktı. Vakıflar Genel Müdürlüğü restorasyonu yapan firma hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yanıkkapı Çeşmesi'nin son 15 yılda başına gelmeyen kalmadı. Daha önce de kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan Yanıkkapı Çeşmesi'nin üstüne kaçak kat bile çıktılar. Tarihi çeşmenin mimar yerine ellerinde balyoz ve levyelere yıkım işçilerine tepki gösterilince işlem durduruldu.

RESTORASYON SKANDALLARI BİTMEK BİLMEDİ!

Antalya Korkuteli ilçesinde 800 yıllık Alaaddin Camii, restorasyon sırasında adeta hadım edildi. Dillere destan taç kapıdaki benzersiz motifler bir daha geri dönüşü mümkün olmayacak şekilde sorumsuz müteahhit şirket tarafından tahrip edildi.

Zerafetiyle ünlü Alaaddin Camiinin son hali ise aşağıdaki gibi.. Sizce sorumlusu kim? KAYNAK: Kayıprihtim.com



Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi sırasında Muğla Yatağan'a yaptırdığı Mescit ve Han'ın restorasyon kepazeliği günlerce konuşuldu,

Yatağan'daki tarihi mescit ve han önce defineciler tarafından talan edildi. Bölgede Türk tarihinin önemli eserlerini korumakla görevli kurumların ilgisizliğinden cesaret alan bazı kişiler, mescit, han ve köprüdeki taşları sökerek ev ve otel inşaatında kullandı. Restorasyon süreci 5 yıl önce 2014 yılında başladı.

Geçtiğimiz yıl yapılan incelemede 5 asırlık tarihi mirasın aslına uyğun yapılmadığı ortaya çıktı.

Yapılardaki orijinal taşların yerine traverten taşların döşendiği, pencerelerde dönemin çok uzağında demir doğramalar yapıldığı, 497 yıllık tarihi köprünün ise kemerlerinden birinin yıkıldığı belirlendi.

Valilik, restorasyonun aslına uygun olarak yapılmamasını gerekçe göstererek hakedişin sadece yüzde 36.65’lik bölümünü Yatağan Belediyesi’ne ödedi. Parasının tamamını alamayan yüklenici firma ise belediyeyi suçladı.

Süleymaniye'de restorasyon skandalı: Kablo geçirmek için minareyi deldiler

Bu skandal ise Türk mimarlık sanatına adeta ihanet niteliğinde. Mimar Sinan'ın inşa ettiği Süleymaniye Camii'nin sağ minare girişinin izinsiz olarak delindiği ortaya çıktı. Mimar Sinan'ın 'kalfalık eserim' diye tanımladığı camide yapılan skandala tepki gösteren İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller "Restorasyon sonrası açılan bir delik olduğu aşikar. Tarihi bir eserin taşını keyfinize göre delip, tahrip edemezsiniz. Üstelik bu tahribatı yaptığınız eser Süleymaniye. Artık sözün bittiği yerdeyiz" dedi.



SAĞLAM DUVARLARI YIKIP GİTTİLER

Kocaeli’nin Kandıra İlçesi’ne bağlı Ağaçağıl Köyü’nde bulunan Ağaçağıl Camii, Kandıra Belediyesi tarafından restorasyon ihalesine çıkıldı, keşke hiç yapılmasaydı denilecek kadar gerçek bir olay.

700 yıllık tarihi cami önce tamamen yıkıldı. Cami duvarlarının çok az bir bölümü ayakta kaldı. Yıkılan caminin orijinal taşları da ortadan kayboldu. Çalındı.. Ya da moloz olarak sağa sola döküldü.

Cami, 1400’lü yıllarda başlayan defin geleneğinin ilk örneklerinden birini temsil ediyordu. Cami etrafında çok sayıda tarihi mezar da bulunmasına rağmen hiç bir önlem alınmadı. Restorasyon sonrası Ağaçağıl Camii, son hali aşağıda, inanılır gibi değil ama durum bu!

Kiralık diplomayla restorasyon skandalı



Konya'nın kartpostallarda kalan beton şemsiyeli son saray kalıntısının üstünden dozerler geçti. Yerine straforlu çelikli bol polyesterli plastikli ucube çıktı.

II. Kılıçarslan Köşkü'nün restorasyonu ve Aleaddin Tepesi kazı çalışmalarında büyük bir skandal yaşandığı sonradan ortaya çıktı. Çalışmalarda ihaleyi kazanan firmanın sahte diplomayla projeyi çalışmalarını sürdürdüğü ortaya çıktı.

II. Kılıçarslan Köşkü'nün son hali

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan restorasyon ihalesini Gökalp Proje Müşavirlik LTD. Şirketi kazınmıştı.

İhaleyi alan firma, mevzuattan geçmek için diploma kiralayarak çalıştığı ortaya çıktı. Şirket, Ankara Kültür Sanat Emekçileri Derneği'ne üye olan Kamil Sağlam'ın diplomasını kiralayarak çalışmalara başladı. Dernek Başkanı Hızır İnan, konuyla ilgili gazetemize konuştu. Dernek yöneticilerinden Başkan Yardımcısı Binnur Çelebi'nin istifa edeceğini belirttiğini, Genel Sekreter Ayşe İpekçi'nin ise istifasını verdiğini söyledi. İnan, "Konuyla ilgili ihaleyi alan firma derneğimizi aradılar. Bizlere çalışmalarından bahsedip bir arkeolağa ve sanat tarihçisine ihtiyacı olduklarını söylediler. Ben de o esnada yanımda bulunan Ayşe hanımı önerdim ve onunla görüştüler" diye konuştu. (KAYNAK Karar Gazetesi)

590 Yıllık köprüyü AK Partili şirket restore ederken yıkıldı

Bir restorasyon faciası ise Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşandı. Tarihi Dandalaz köprüsü restorasyon işini üstlenen şirket hakkında nasıl bir soruşturma açıldı henüz bilinmiyor. Üzerinden 4 yıl geçen skandalın üstü belki çoktan kapatıldı. İzmir Karayolları II. Bölge Müdürlüğü'nün üniversiteden bir profesöre hazırlattığı proje ihalesini, o dönemde Ak Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı olan Abdurrahman Çabuk'un yönetim kurulu başkanı olduğu inşaat ve mimarlık firması aldı.

1426 yılında Sultan II. Murad tarafından kervan ve ticaret yolunu birbirine bağlamak için kurulan Dandalaz Köprüsü, anıt eser olarak tescilli ve koruma altındaydı.

2014 yılının Eylül ayında başlanan restorasyon kapsamında 120 ton çelik kullanılarak askıya alınan köprü, 30 Ocak'taki mesai bitiminden kısa süre sonra yıkıldı.

Ya diğerleri? Rize Ambarlı Köyü'nde tarihi kemerin restore edildikten hemen sonra çökmesi, 100 yıllık tarihi Moda İskelesi’ndeki restorasyon faciası, Dolmabahçe Sarayı'nda tarihi çinilerin sökülerek yerine plastik boya uygulaması yapılması, Sütiş'e verilen tarihi Abdullah Ağa Yalısı'nda projeye aykırı uygulamalar, Bursa'nın 700 yıllık Osmanlı eseri olan Alaaddin Bey Camii'nde restorasyon sonrası ayetlerin ters yazılması,



İBB HAREKETE GEÇTİ, İHALE İPTAL EDİLDİ



Yanıkkapı Çeşmesi'nin restorasyon çalışmasındaki skandal sonrası İBB harekete geçti

Mimar Sinan'ın eseri olan Karaköy'deki 450 yıllık Yanıkkapı Çeşmesi restorasyonunda yaşanan yıkım skandalı üzerine İBB adli ve idari işlem başlattı. 113 çeşmenin restorasyonu için açılan ihaleyi alan firma ile imzalanan sözleşmenin feshedileceği öğrenildi. Firmanın "ihale yasaklısı firmalar" listesine alınması için Bakanlığa bildirimde bulunulacak.

Eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal döneminde 113 çeşmenin restorasyonunu içeren "İstanbul Geneli Çeşme, Türbe ve Hazire Alanları Restorasyon 2 Grup İnşaatı" ihalesine çıkıldı.

8 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen ihaleyi 13 milyon 643 bin lira bedel ile Mak Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Gonca Aksu iş ortaklığı kazandı. İş ortaklığı ile 1 Aralık 2018 tarihinde sözleşme imzalanarak restorasyon çalışmalarına başlandı. Ancak çalışma bir skandal ile kamuoyunun gündemine geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonuna başlanan, Sokollu Mehmed Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Yanıkkapı Çeşmesi'nin bir bölümü geçtiğimiz günlerde ihaleyi alan firma çalışanı ve şantiye sorumlusunun da aralarında bulunduğu 3 kişi tarafından levye ve çekiç darbeleriyle yıkıldı. Mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Çalışmalar savcılık kararıyla durduruldu.

ADLİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Sözcü Gazetesi'nde bugün yer alan habere göre, İBB Kültür Varlıkları Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü teknik elemanları da 2 Eylül günü yaptığı incelemede çeşmenin kuzeybatı cephesinde duvarın bir bölümü ile hazne tonozunun bir bölümünün yıkıldığını, yıkılan kısımların sac levha ile kapatıldığını, Abdussalah Sokak'taki duvarının bir bölümün metal paravanla kapatıldığını tespit etti. İBB'nin kurumsal kimliği ile bağdaşmayan, İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları onaylı projeye uygun olmayan kusurlu çalışma durdurularak söz konusu uygulama ile ilgili adli ve idari işlemler başlatıldı.

YENİDEN İHALE DÜZENLENECEK

Konu İBB tarafından Anıtlar Kurulu'na iletildi. Kurul'un, 2863 sayılı Kültür Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında suç duyurusunda bulunması bekleniyor. İBB'nin de söz konusu firmanın sözleşmesini fesh edeceği ve ihale yasaklısı firmalar listesine alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yazışmalara başlayacağı öğrenildi. Firma ile sözleşme fesh edileceği için geçtiğimiz yıl düzenlenen restorasyon ihalesi İBB tarafından revize edilerek önümüzdeki günlerde yeniden gerçekleştirilecek.