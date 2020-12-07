Rus gazetecilere İHA gözaltısı | Serbest bırakıldı
Karabağ'da Ermeni işgalcilerin ağır yenilgi almasında önemli rol oynayan Türk İHA sistemleri, Rus basının gündeminden düşmüyor. Rus gazetecilerin Türk İHA sistemleri ile ilgili haber yapma çabası, polis engeline takıldı. İzinsiz çekim yapan Rus gazeteciler ihbar üzerine yakalandı.
İstanbul'da İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE merkezinin bulunduğu bölgeyi izinsiz şekilde görüntülemeye çalışırken gözaltına alınan 2 Rus gazeteci ve 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.
ÇEKİM YAPIYORLARDI
Gözaltına alınan gazetecilerin İHA ve SİHA'ları üreten bir savunma firması binası çevresinde çekim yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
SERBEST BIRAKILDILAR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılık tarafından serbest bırakıldı.