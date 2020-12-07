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Rus gazetecilere İHA gözaltısı | Serbest bırakıldı

Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçları Rus basınının yakın gündeminde kalmayı sürdürüyor. Türk İHA şirketinin AR-GE merkezi yakınlarında çekim yapan Rus gazeteciler gözaltına alındı.

07 Aralık 2020 Pazartesi 23:47
Rus gazetecilere İHA gözaltısı | Serbest bırakıldı

Rus gazetecilere İHA gözaltısı | Serbest bırakıldı


Karabağ'da Ermeni işgalcilerin ağır yenilgi almasında önemli rol oynayan Türk İHA sistemleri, Rus basının gündeminden düşmüyor. Rus gazetecilerin Türk İHA sistemleri ile ilgili haber yapma çabası, polis engeline takıldı. İzinsiz çekim yapan Rus gazeteciler ihbar üzerine yakalandı.
İstanbul'da İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE merkezinin bulunduğu bölgeyi izinsiz şekilde görüntülemeye çalışırken gözaltına alınan 2 Rus gazeteci ve 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Rusya'nın önde gelen haber kanalı NTV’ye bağlı olarak çalışan gazeteci Aleksey P., kameraman İvan M., ve rehberleri Aytaç C. İstanbul’da İHA AR-GE merkezi yakınlarında çekim yaparken yakalandı.

ÇEKİM YAPIYORLARDI

Gözaltına alınan gazetecilerin İHA ve SİHA'ları üreten bir savunma firması binası çevresinde çekim yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

SERBEST BIRAKILDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılık tarafından serbest bırakıldı. 

Anahtar Kelimeler:
İHARus GazetecilerArge
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