Şehitliğe çirkin saldırı | 80 mezar tahrip edildi

Adana güne, şehitliğe yönelik çirkin saldırı ile başladı. Hafta sonu şehitliklerin de aralarında bulunduğu 80'e yakın mezarlık kimliği belirsiz holiganların hedefi haline gelirken, haberi duyan şehit yakınları adeta ikinci kez kahroldu.

Adana'da 15 Temmuz şehidi ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç ile akrabalarının mezar taşları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırılıp tahrip edildi. Şehit ikizlerin babası Ali Oruç, "Ne yaptı benim çocuklarım size?" diyerek gözyaşı döktü.

Olay yerinde yapılan araştırma sonucu kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce, şehitlikteki Türk bayraklarının sökülüp yere atıldığı ve mezarlıktaki 80’e yakın mezar taşının daha kırıldığı belirlendi.

Haberi alır almaz şehitliğe gelen şehitlerin babası Hacı Ali Oruç, mezar taşlarının kırıldığını görünce adeta yıkıldı.

Gözyaşlarına boğulan baba Oruç, cep telefonuyla konuştuğu Adana Valisi Süleyman Elban’a güvenlik kamerası konulması konusunda istekte bulundu. Acılı baba Oruç, “Vatanı, bayrağı için canlarını feda eden şehitlerim Ahmet’im, Mehmet’imi rahat bırakmıyor hainler. Ben onları Allah’a havale ediyorum. Biz vatanı için canını seve seve vermeye hazır olan insanlarız. Şu hale bakın. Bu şehitlere yapılacak şey mi bu? Ne yaptı benim çocuklarım size?” diyerek gözyaşı döktü.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

