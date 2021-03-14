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Sevim Atılgan, Volkan Atılgan'ın ölümü | Tüplü şofbenden mi zehirlehdi

İzmir'de Sevim Atılgan ile Volkan atılgan çiftinin annesinin evinde ölümü sevenlerini yasa boğdu. Genç çiftin tüplü şofbenden zehirlenmiş olabileceği bildiriliyor,

14 Mart 2021 Pazar 11:13
Sevim Atılgan, Volkan Atılgan'ın ölümü | Tüplü şofbenden mi zehirlehdi

Sevim Atılgan, Volkan Atılgan'ın ölümü | Tüplü şofbenden mi zehirlehdi


İzmir'in Bornova ilçesinde genç bir çift banyoda ölü bulundu. Banyoda bulunan tüplü şofbenden zehirlendiği değerlendirilen çiftin kesin ölümü otopsi sonucunda belli olacak.

Mali müşavir Volkan Atılgan (36), ayağından ameliyat olan annesi Pervin Atılgan'ın bakım ihtiyaçlarını karşılamak için eşi kuaför Sevim Atılgan (30) ile birlikte yaklaşık bir haftadır annesinin Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi’ndeki evinde kalmaya başladı.

Gece saatlerinde eşi ile birlikte banyoya giren çift yaklaşık bir saat ses alamayan Pervin Atılgan, banyonun kapısını çaldı. Kapının açılmaması ve içeriden seslerin gelmemesinden şüphelen anne Pervin Atılgan, banyonun kapısını açtığında oğlu ve gelininin yerde hareketsiz şekilde yattığını fark etti.

HAYATA DÖNDÜRÜLEMEDİ

Bunun üzerine polise ve 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Her ihtimale karşı genç çifte kalp masajı yapan sağlık ekipleri, daha sonra çifti ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Burada da yapılan canlandırma çalışmalarına rağmen Volkan ve Sevim Atılgan çifti hayata döndürülemedi.

Son Güncelleme: 14.03.2021 11:20
Anahtar Kelimeler:
IzmirBornovaşofben Zehirlenmesi
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