Sevim Atılgan, Volkan Atılgan'ın ölümü | Tüplü şofbenden mi zehirlehdi



İzmir'in Bornova ilçesinde genç bir çift banyoda ölü bulundu. Banyoda bulunan tüplü şofbenden zehirlendiği değerlendirilen çiftin kesin ölümü otopsi sonucunda belli olacak.

Mali müşavir(36), ayağından ameliyat olan annesi'ın bakım ihtiyaçlarını karşılamak için eşi kuaför(30) ile birlikte yaklaşık bir haftadır annesinin Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi’ndeki evinde kalmaya başladı.

Gece saatlerinde eşi ile birlikte banyoya giren çift yaklaşık bir saat ses alamayan Pervin Atılgan, banyonun kapısını çaldı. Kapının açılmaması ve içeriden seslerin gelmemesinden şüphelen anne Pervin Atılgan, banyonun kapısını açtığında oğlu ve gelininin yerde hareketsiz şekilde yattığını fark etti.

HAYATA DÖNDÜRÜLEMEDİ

Bunun üzerine polise ve 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Her ihtimale karşı genç çifte kalp masajı yapan sağlık ekipleri, daha sonra çifti ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Burada da yapılan canlandırma çalışmalarına rağmen Volkan ve Sevim Atılgan çifti hayata döndürülemedi.