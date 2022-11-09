Zehirli Baharat uyarısı | Singapur'a uzanan zehir trafiği



Arifoğlu Baharatlarında çıkan endüstriyel boyalar, piyasada satılan çok sayıda baharat ve gıda ürünü hakkında derin şüpheler uyandırıyor. Singapur'da patlak veren zehirli Türk Malı baharatların iç piyasada satıldığının ortaya çıkmasının ardından, gıda güvenliğinden sorumlu Tarım ve Orman Bakanlığı nihayet harekete geçti. Bakanlık söz konusu gıda ürünlerinin hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Sosyal medyada ise bazı vatandaşlar Singapur'a teşekkür etti. Bakanlığın Mayıs ve Temmuz ayı denetimlerine takılan ürünlerin nasıl ihraç edildiği ise henüz bilinmiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Arifoğlu markası hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Arifoğlu markasının sumak, tatlı biber ve tavuk baharatı ürünleri Singapur'da toplatılmaya başlanmıştı.



Karara gerekçe olarak ise yiyeceklerde kullanılması yasak olan ve kanser riski taşıyan endüstriyel boya içerdiği öne sürülmüştü. Bu gelişmenin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"(Singapur’da Türk markalı bazı baharat ürünlerinde izin verilmeyen renklendirici tespit edildiği yönündeki iddialarla ilgili) Firmanın yurt içinde satışa sunduğu ürünlere yönelik 2022 yılı mayıs ve temmuz aylarında yapılan denetimlerde, sumak ürününden alınan numunelerde izin verilmeyen renklendirici tespit edilmiştir. Firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili parti-seri nolu ürünler piyasadan toplatılmıştır."