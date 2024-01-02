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Bakanlık önünde şüpheli şahıs vurularak durduruldu

Ankara Kızılay'da yeni yılın ilk günü gece saatlerinde çantalı şüpheli paniği yaşandı. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli etkisiz hale getirildi

02 Ocak 2024 Salı 00:57
Bakanlık önünde şüpheli şahıs vurularak durduruldu






Bakanlık önünde şüpheli şahıs vurularak durduruldu

Son dakika Ankara haberi. Ankara Kızılay'da devriye görevi yapan polislerin üzerine doğru sırtında çantayla koşan bir şüpheli etkisiz hale getirildi. Bakan Yerlikaya, şüphelinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.


Daha önce canlı bomba saldırısının düzenlendiği İçişleri Bakanlığı binasının önünde panik anları yaşandı.

Kızılay Vekaletler Caddesi'nde İçişleri Bakanlığı nöbet kulübesine sırtındaki şüpheli çanta ile ilerleyen kişi nöbetçiler tarafından etkisiz hale getirildi.

Bölgeye ekipler ve ilgili şube ekipleri sevk edilirken Kızılay tarafı yoğunluk nedeniyle kilitlendi.


BAKAN ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan incelemede, vurulan kişinin ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"Bu gece saat 23.30’da Vekâletler Caddesinde devriye görevi yapan, polisimizin üzerine doğru şüpheli hareketlede bulunup koşarak gelen,  sırt çantalı 29 yaşındaki Y.E.Ş. adlı şahıs, dur ihtarına uymamış, emniyet güçlerimizce yaralı olarak yakalanmıştır. 

Şahıs hasteneye kaldırıldı

Yapılan incelemede şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir. 

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Ankara’da 1 Ekim 2023'te TBMM'nin yeni yasama yılı için açılışına saatler kala, İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı düzenlenmişti. İki saldırgandan birinin üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği saldırıda diğeri güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilmişti.

Terör örgütü  üstlendiği saldırıda iki polis yaralanmıştı.


 

Son Güncelleme: 02.01.2024 02:01
Anahtar Kelimeler:
Ankaraİçişleri BakanlığıSaldırı
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