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Çanakkale Yenice'de deprem oldu İstanbul sallandı

Ege Bölgesi'ndeki deprem hareketliliği devam ediyor. Çanakkale'nin yenice ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti 4.9 olarak hissedildi.

04 Mart 2024 Pazartesi 21:54
Çanakkale Yenice'de deprem oldu İstanbul sallandı






Çanakkale Yenice'de deprem oldu İstanbul sallandı



Son Dakika Deprem, Çanakkale'nin yenice ilçesi yakınlarında meydana gelen deprem Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un bazı ilçelerinde de hissedildi. 
Depremin şiddeti 4.9 olarak açıklandı.

Merkez üssü Karasu olarak açıklanan  deprem yer kürenin 14 KM derinliğinde oluştu.

ÇANAKKALE'DEKİ DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Deprem İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde de hissedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

BAKAN YERLİKAYA | “OLUMSUZ BİR DURUM YOK”

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Çanakkale Yenice’de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.  Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.

Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2024.03.04 21:38:55  39.9770   27.4432       14.2      -.-  4.9  -.-   KARASU-YENICE (CANAKKALE)                         İlksel
2024.03.04 20:51:10  38.2190   37.4002        5.0      -.-  2.7  -.-   KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2024.03.04 19:03:16  38.0985   36.9997       16.2      -.-  1.4  -.-   KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2024.03.04 18:34:50  36.8837   28.7175        3.3      -.-  2.0  -.-   TEPEARASI-ORTACA (MUGLA)                          İlksel
2024.03.04 18:00:09  38.2138   37.4353        2.2      -.-  3.2  3.2   OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2024.03.04 17:46:46  37.8903   27.9023       12.3      -.-  1.6  -.-   KENGER-(AYDIN)                                    İlksel
2024.03.04 17:31:32  38.2290   37.3708       12.0      -.-  1.7  -.-   DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2024.03.04 17:23:10  38.1175   38.2333        3.2      -.-  1.3  -.-   CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      İlksel
2024.03.04 17:08:21  38.2877   38.2875        5.4      -.-  1.8  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel
2024.03.04 17:04:01  40.3190   27.0188       12.3      -.-  1.7  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel
2024.03.04 16:14:57  36.4255   36.4627        9.7      -.-  1.8  -.-   BALDIRAN-KIRIKHAN (HATAY)                         İlksel
2024.03.04 15:52:08  38.3312   37.5697        5.4      -.-  1.9  -.-   YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2024.03.04 15:39:22  37.3385   35.8390       10.8      -.-  1.5  -.-   ALAPINAR-KOZAN (ADANA)                            İlksel
2024.03.04 15:30:23  38.7447   25.4205        5.0      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2024.03.04 14:54:30  36.0007   34.6768       12.3      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.03.04 14:18:58  40.2998   27.0192        6.1      -.-  2.3  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel
2024.03.04 14:18:23  38.2160   37.4408        5.8      -.-  2.2  -.-   OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2024.03.04 14:14:11  35.8220   29.9953        9.6      -.-  3.6  3.7   AKDENIZ                                           İlksel
2024.03.04 13:32:41  35.5725   33.6668        5.0      -.-  2.3  -.-   KIBRIS ACIKLARI-KUZEY--(AKDENIZ)                  İlksel
2024.03.04 13:29:58  38.4723   37.4970       17.6      -.-  1.6  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel
2024.03.04 13:05:20  35.3862   32.9915       10.9      -.-  1.7  -.-   KIBRIS-SADRAZAMKOY                                İlksel
2024.03.04 12:43:26  38.2050   37.5360        6.1      -.-  2.1  -.-   KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   REVIZE01   (2024.03.04 12:43:26)
2024.03.04 12:13:05  36.3247   33.6452        0.0      -.-  1.7  -.-   GOKBELEN-SILIFKE (MERSIN)                         İlksel
2024.03.04 11:55:09  38.2793   37.4665        3.8      -.-  2.4  -.-   IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2024.03.04 11:26:03  38.2122   37.4687        5.0      -.-  4.6  4.6   OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    REVIZE04   (2024.03.04 11:26:03)
2024.03.04 11:13:20  38.1167   37.0082        5.0      -.-  2.9  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2024.03.04 10:38:12  36.3288   34.0180       10.6      -.-  2.1  -.-   KURTULUS-SILIFKE (MERSIN)                         İlksel
2024.03.04 10:27:32  38.0995   27.3908        5.4      -.-  1.9  -.-   SAGLIK-TORBALI (IZMIR)                            İlksel
2024.03.04 09:31:53  38.5148   38.0283        9.5      -.-  1.7  -.-   KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)                    İlksel
Son Güncelleme: 05.03.2024 12:49
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ÇanakkaleDepremSon Deprem
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