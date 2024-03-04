Çanakkale Yenice'de deprem oldu İstanbul sallandı





Son Dakika Deprem, Çanakkale'nin yenice ilçesi yakınlarında meydana gelen deprem Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un bazı ilçelerinde de hissedildi.

Depremin şiddeti 4.9 olarak açıklandı.

Merkez üssü Karasu olarak açıklanan deprem yer kürenin 14 KM derinliğinde oluştu.

ÇANAKKALE'DEKİ DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Deprem İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde de hissedildi.

BAKAN YERLİKAYA | “OLUMSUZ BİR DURUM YOK”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Çanakkale Yenice’de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.

Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2024.03.04 21:38:55 39.9770 27.4432 14.2 -.- 4.9 -.- KARASU-YENICE (CANAKKALE) İlksel 2024.03.04 20:51:10 38.2190 37.4002 5.0 -.- 2.7 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.03.04 19:03:16 38.0985 36.9997 16.2 -.- 1.4 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.03.04 18:34:50 36.8837 28.7175 3.3 -.- 2.0 -.- TEPEARASI-ORTACA (MUGLA) İlksel 2024.03.04 18:00:09 38.2138 37.4353 2.2 -.- 3.2 3.2 OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.03.04 17:46:46 37.8903 27.9023 12.3 -.- 1.6 -.- KENGER-(AYDIN) İlksel 2024.03.04 17:31:32 38.2290 37.3708 12.0 -.- 1.7 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.03.04 17:23:10 38.1175 38.2333 3.2 -.- 1.3 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel 2024.03.04 17:08:21 38.2877 38.2875 5.4 -.- 1.8 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel 2024.03.04 17:04:01 40.3190 27.0188 12.3 -.- 1.7 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel 2024.03.04 16:14:57 36.4255 36.4627 9.7 -.- 1.8 -.- BALDIRAN-KIRIKHAN (HATAY) İlksel 2024.03.04 15:52:08 38.3312 37.5697 5.4 -.- 1.9 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.03.04 15:39:22 37.3385 35.8390 10.8 -.- 1.5 -.- ALAPINAR-KOZAN (ADANA) İlksel 2024.03.04 15:30:23 38.7447 25.4205 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2024.03.04 14:54:30 36.0007 34.6768 12.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2024.03.04 14:18:58 40.2998 27.0192 6.1 -.- 2.3 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2024.03.04 14:18:23 38.2160 37.4408 5.8 -.- 2.2 -.- OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.03.04 14:14:11 35.8220 29.9953 9.6 -.- 3.6 3.7 AKDENIZ İlksel 2024.03.04 13:32:41 35.5725 33.6668 5.0 -.- 2.3 -.- KIBRIS ACIKLARI-KUZEY--(AKDENIZ) İlksel 2024.03.04 13:29:58 38.4723 37.4970 17.6 -.- 1.6 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel 2024.03.04 13:05:20 35.3862 32.9915 10.9 -.- 1.7 -.- KIBRIS-SADRAZAMKOY İlksel 2024.03.04 12:43:26 38.2050 37.5360 6.1 -.- 2.1 -.- KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2024.03.04 12:43:26) 2024.03.04 12:13:05 36.3247 33.6452 0.0 -.- 1.7 -.- GOKBELEN-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2024.03.04 11:55:09 38.2793 37.4665 3.8 -.- 2.4 -.- IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.03.04 11:26:03 38.2122 37.4687 5.0 -.- 4.6 4.6 OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE04 (2024.03.04 11:26:03) 2024.03.04 11:13:20 38.1167 37.0082 5.0 -.- 2.9 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.03.04 10:38:12 36.3288 34.0180 10.6 -.- 2.1 -.- KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2024.03.04 10:27:32 38.0995 27.3908 5.4 -.- 1.9 -.- SAGLIK-TORBALI (IZMIR) İlksel 2024.03.04 09:31:53 38.5148 38.0283 9.5 -.- 1.7 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel