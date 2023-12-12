Faruk Koca hakeme saldırdı, tüm maçlar durduruldu

Ankara'da oynan Ankaragücü Rizespor karşılaşması, daha önce yumruklu saldırıları ile gündeme gelen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısına sahne oldu. Maç sonrası Rizesporlu Emre Belezoğlu'nun saha kenarından hakemi hedef gösteren parmak işaretinin tetiklediği olayların yankısı sahab erken saatlere kadar sürdü. TFF olağanüstü toplanarak tüm liglerdeki maçların tamamının ertelendiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahalarda yaşanan şiddet olaylarının tamamen durdurulacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem Keçiören'de ikamet ettiği eski evin sahibi olan saldırgan Faruk Koca ise sanki saldırıya uğramış gibi hastaneden tekerlekli sandalyede bir grup holiganın destek sloganları arasından çıktı. İşte dün gece boyunca yaşananlar:



MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.

Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.

Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hakem odasına gelen Halil Umut Meler, daha sonra sedyeyle ambulansa götürüldü.

Meler'in tedavisi hastanede devam ediyor.

"GÖZALTINA ALINACAK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir.

Hakemimize saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HAKEM MELER'E YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Erdoğan, "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

CEVDET YILMAZ: ANKARAGÜCÜ-RİZESPOR MAÇINDAKİ ŞİDDET OLAYLARINI KINIYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hakem Halil Umur Meler’e yapılan saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında yaşanan tasvip edilemez şiddet olaylarını kınıyor, saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler’e ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

BAKAN YERLİKAYA: HAKEM MELER'E SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını söyledi.

BAKAN TUNÇ: SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan yazılı açıklamada, "MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Barışın ve dostluğun zemini olan yeşil sahalarımızda bu tür olaylar kabul edilemez. Yaşanan bu üzücü olayın takipçisiyiz. Türk hakemliğini yurt dışında da başarıyla temsil eden hakemimiz Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadesi yer aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakem Halil Umut Meler’e yönelik yapılan saldırıyla ilgili adli soruşturmanın başlandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından X (twitter) hesabından yapılan yazılı açıklamada, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır” denildi.

‘SORUŞTURMA TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı yasaya aykırılık ve kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama suçlarından 6222 S.Y. 17/1, TCK’nın 86/2-3 maddeleri gereğince Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü'ne gerekli talimat verilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.

BAKAN AŞKIN BAK, HAKEME YAPILAN SALDIRIYI ŞİDDETLE KINADI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı.

Bakan Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

''MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz.''

KURTULMUŞ: HAKEM MELER'E YAPILAN SALDIRIYI TBMM ADINA KINIYORUM

Meclis Başkanı Kurtulmuş, 2024 yılı merkezi bütçe kanun teklifi görüşmelerine başkanlık ettiği Genel Kurul'da, Ankaragücü-Rizespor arasında oynanan karşılaşma sonrası yaşanan şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Bu akşamki maçta hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi adına şiddetle kınıyorum. Böyle bir saygısızlık olmaz. Spor sahasında böyle bir saldırının olması asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SPORDA HER TÜRLÜ ŞİDDETİ KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankaragücü-Rizespor maçı sonrasında yaşanan şiddet olaylarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Sporda, her alanda olduğu gibi şiddete karşıyız. Spor ve şiddet aynı yerde barınamaz. Sporda her türlü şiddeti kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN: YASAL GEREĞİ YAPILACAK

Ankara Valisi Vasip Şahin, “Yakışmadı Ankara’ya, Ankaragücü’ne! Sorumlular hakkında yasal gereği yapılacak” dedi.

Süper Lig’in 15’inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya inerek mücadelenin hakemi Halil Umut Meler’e yumruk attı. Saldırının ardından sol gözü moraran Meler ve yardımcıları, polis eşliğinde soyuna odasına girdi. Yaşanan olayın ardından Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Şahin, “Yakışmadı Ankara’ya, Ankaragücü’ne! Sorumlular hakkında yasal gereği yapılacak” ifadelerini kullandı.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL: ŞİDDET OLAYLARINI KINIYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın maç sonrası FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e yumruk atmasıyla başlayan şiddet olaylarını kınıyorum. Şiddetin spor sahalarından kazınması için bugüne kadar yeterli önlem almayanları tekrar göreve davet ediyorum.