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Kaçak taşıyan araç polis kovalamasıyla yakalandı

Türkiye'ye kaçak yollarla girenlere yönelik takip özellikle batı illerinde yoğunlaşırken, istilacıların girişine yardım edenlere de göz açtırılmıyor.

14 Mart 2024 Perşembe 09:53
Kaçak taşıyan araç polis kovalamasıyla yakalandı







Kaçak taşıyan araç polis kovalamasıyla yakalandı

Suriye ve Afganistan başta olmak üzere Türkiye'ye kaçak yoldan girenlerin neden olduğu kriz çıkmaza girerken, polis ekiplerinin göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonları da yoğunlaştı.

Büyükçekmece'de kaçak göçmen taşıyan araç sürücüsü 'Dur' intiharına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa bir süre sonra sürücü yakalanırken, araçta 12 kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde Kumburgaz mevkiindeki polis denetim noktasında saat 03.00 sıralarında bir olay yaşandı.

12 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI!

İddiaya göre; plakası ve kimliği bilinmeyen sürücü denetim noktasından geçerken polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçan sürücüyle polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.


Kovalamacanın ardından sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Araçta 6 erkek,1 kadın, 5 çocuk olmak üzere toplam 12 kaçak göçmen olduğu tespit edildi.12 kaçak göçmen sınırdışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

POLİS HAVAYA ATEŞ ETTİ

Sürücünün polis denetim noktasından geçtiği sırada 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaçan araç sürücüsünü durdurmak isteyen polis ekiplerinin havaya ateş ettiği anlar görülüyor.

Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde ise, araç sürücüsünün de olduğu 2 kişinin gözaltına alındığı anlar görülüyor. 
 

Anahtar Kelimeler:
KaçakGöçmen KaçakçılığıBüyükçekmece
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