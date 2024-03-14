Kaçak taşıyan araç polis kovalamasıyla yakalandı
Suriye ve Afganistan başta olmak üzere Türkiye'ye kaçak yoldan girenlerin neden olduğu kriz çıkmaza girerken, polis ekiplerinin göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonları da yoğunlaştı.
Büyükçekmece'de kaçak göçmen taşıyan araç sürücüsü 'Dur' intiharına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa bir süre sonra sürücü yakalanırken, araçta 12 kaçak göçmen olduğu tespit edildi.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde Kumburgaz mevkiindeki polis denetim noktasında saat 03.00 sıralarında bir olay yaşandı.
12 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI!
Kovalamacanın ardından sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Araçta 6 erkek,1 kadın, 5 çocuk olmak üzere toplam 12 kaçak göçmen olduğu tespit edildi.12 kaçak göçmen sınırdışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
POLİS HAVAYA ATEŞ ETTİ
Sürücünün polis denetim noktasından geçtiği sırada 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaçan araç sürücüsünü durdurmak isteyen polis ekiplerinin havaya ateş ettiği anlar görülüyor.
Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde ise, araç sürücüsünün de olduğu 2 kişinin gözaltına alındığı anlar görülüyor.