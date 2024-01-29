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Sarıyer'deki kilise saldırısını IŞİD üstlendi

Sarıyer'de bir kiliseye düzenlenen silahlı baskını terör örgütü IŞİD'in düzenlediği ortaya çıktı. Örgütün yayın organında saldırıyı düzenleyen saldırganların maskeli görüntülerine yer verildi.

29 Ocak 2024 Pazartesi 00:58
Sarıyer'deki kilise saldırısını IŞİD üstlendi






Sarıyer'deki kilise saldırısını IŞİD üstlendi


Türkiye'de kaos ortamı yaratmayı amaçlayan terör örgütleri, son günlerde Gazze'de İsrail'in soykırıma varan saldırısını bahane ederek harekete geçti. Bir yandan hilafet çağrısı yapan gerici yapılanmalar sokak gösterilerine ağırlık verirken, diğer yandan terör örgütü IŞİD'in Türkiye dışından yönlendirdiği teröristlerle kanlı eylemlere yöneldi. Bu çerçevede İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne düzenlenen saldırıyı terör örgütü IŞİD'in üstlendiği iddia edildi.


İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi’nde Pazar ayini esnasında iki kar maskeli saldırgan dua edenlerin üzerine ateş açtı. Olay sırasında kilisede büyük panik yaşanırken kurşunların hedefi olan bir kişi hayatını kaybetti.

Saldırının ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma çerçevesinde iki kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahlı saldırıyı düzenleyen iki zanlının yakalandığını duyurdu.

Öte yandan, terör örgütü IŞİD'e yakınlığıyla bilinen kaynaklar, "IŞİD'in kilise saldırısının sorumluluğunu üstlendiği"ni iddia etti.

IŞİD saldırıyı, Amaq Haber Ajansı aracılığıyla üstlendi. Açıklamada, zanlıların saldırının ardından güvenli bir şekilde geri çekildiği belirtilirken, saldırının IŞİD liderlerinin her yerdeki Yahudi ve Hıristiyanları hedef alma çağrısına yanıt olarak yapıldığını ifade edildi.

Son Güncelleme: 29.01.2024 01:09
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IŞİDDEAŞKilise BaskınıSarıyer
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