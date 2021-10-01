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Sonay Kurucu olayı | Dolandıracağı adama aşık olunca bakın neler olmuş

Sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak izleyenlerden para ve hediye alan Sonay Kurucu ve eşi Ersin Kurucu, canlı yayında son kozlarını paylaştı.

01 Ekim 2021 Cuma 17:40
Sonay Kurucu olayı | Dolandıracağı adama aşık olunca bakın neler olmuş

Sonay Kurucu olayı | Dolandıracağı adama aşık olunca bakın neler olmuş



TikTok'da canlı yayın yaparak erkeklerden para ve hediyeler alarak hayatını kazandığı iddia edilen Sonay Kurucu, eşiyle birlikte dolandırmaya çalıştıkları kişiyle buluşmaya gittikleri ortaya çıktı.  
Canlı yayınlarda kendisini bekar olarak tanıtan Sonay Kurucu, Esra Erol programında yaşadıklarını anlattı. 

Kendisine Trabzon Burması adı verilen altın takı aldırmak için buluşmak üzere Abdülhakim Ağace adlı şahsa eşinin götürdüğünü söyleyen Sonay Kurucu geçimlerini bu şekilde sağladığını iddia etti.
Sonay Kurucu "Eğer para ya da hediye istemeseydim, eşim bana şiddet uyguluyordu" dedi.

Son üç yıldır eşinin ısrarı ve teşvikiyle canlı yayında erkeklerle sohbet ettiğini, erkeklerden hediyeler aldığını belirterek "Eşim kafama vura vura aç aç aç diye zorluyordu. Açık hesaptan gelen herkesin programları izleyebiliyordu. Ayda 2 üç bin lira kazanıyorduk" dedi..

Stüdyoda göz yaşlarına hakim olmayan genç kadın, kocasının sürekli kendisine baskı uyguladığını belirterek "Canlı yayınlarda en çok Hakim bey hediye yolluyor, eşimin şiddetinden koruyordu" sözleri hayretle karşılandı.

Boşanmanın ardından ATV ekranlarında kendi adına sosyal medyada çok sayıda hesap açıldığını söyleyen Sonay Kurucu uygunsuz hesaplar yüzünden çocuklarının da kendisinin zor durumda kaldığını söyledi.

Sonay Kurucu TikTok olayı | Dolandırmaya kalktığı adamla kaçtı
Sonay Kurucu TikTok olayı | Dolandırmaya kalktığı adamla kaçtı
Son Güncelleme: 01.10.2021 18:02
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Sonay KurucuSonay Kurucu Tiktok
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