‘#evdekal’anların kitap okuma oranı arttı
Kitaplarla Kendini Yeniden Keşfetme Zamanı
COVID-19 salgınına karşı mücadelede alınan bireysel önlemlerin başında, evden çıkmamak geliyor. Evde vakit geçirenler, kitap okuma, puzzle yapma, jenga, scrabble ve tabu oyunları oynama gibi faaliyetlere yöneliyor. Kitaptan müziğe, elektronik eşyadan oyuna pek çok ürün kullanıcılarla buluşturan D&R, Türkiye’de salgının ortaya çıktığı günden bu yana dr.com.tr’den yapılan alışverişlerin analizini yaptı.
D&R’dan alınan veriler, evde geçen zamanın paylaşım, birliktelik gibi kavramları öne çıkardığını gösteriyor. D&R müşterilerinin aileleri ve sevdikleriyle daha keyifli vakit geçirebilecekleri, kendilerini yeniden keşfetmelerine yardımcı olacak ürünlere yöneldiği görülüyor.
Evde kalanlar vaktini kitaplarla değerlendiriyor, kendini yeniden keşfediyor
D&R’ın son dönemdeki satışları, evde geçen sürede kitap okuma oranlarının yükseldiğini ortaya koyuyor. Kitap kategorisinde ilk sırayı romanlar alıyor. Kişisel gelişim kitapları da bu dönem çok ön planda. Kişisel gelişim kitaplarını çocuk ve gençlik, araştırma ve tarih kitapları takip ediyor. Edebiyat klasikleri, sağlık kitapları, psikoloji ve felsefe kitapları da, en çok sipariş verilen türler arasında. Kitap alışverişleriyle birlikte Kobo e-kitap okuyucuların siparişlerinde de artış gözlendi. Evde keyifli vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihlerinden olan Kobo e-kitap okuyucular, pek çok yerli ve yabancı kitabın okunmasına imkan tanıyor.
D&R’dan evde geçirdiğiniz süre boyunca size eşlik edebilecek kitap önerileri
Bir Ömür Nasıl Yaşanır?, İlber Ortaylı
Engin bilgi birikimi ve hakim üslubuyla adından söz ettiren Ortaylı; bu kez karşımıza yalnızca cevaplarla değil, bir kitap dolusu yanıtı olan şu soruyla çıkıyor: “Bir Ömür Nasıl Yaşanır?”
Hayatı Yeniden Keşfedin, Jeffrey E. Young-Janet Klosko
Hayatı Yeniden Keşfedin, mutluluğa ulaşmanızı engelleyen bu girdaplardan nasıl kurtulacağınızı gösteriyor.
Ikigai-Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı, Hector Garcia-Francesc Miralles
İlham verici ve rahatlatıcı bu kitap sizlere kendi ikigainizi keşfetmeniz için gerekli tüm bilgileri veriyor. Aceleci davranmamanızı, hayat gayenizi keşfetmenizi, ilişkilerinizi canlandırmanızı ve kendinizi tutkularınıza adamanızı sağlıyor.
Otostopçunun Galaksi Rehberi Tek Ciltlik Özel Basım, Douglas Adams
Bilim kurgu alanında yazılmış en kült eserlerden biri olan kitap, kuşkusuz herkesin saygı duyduğu bir başyapıt olarak öne çıkıyor.
Oathbringer-Fırtınaışığı Arşivi 3.Kitap, Brandon Sanderson
Yeni bir fırtına geldi. Kül ve kırmızı yıldırımlar dünyayı süpürüyor, kadim düşmanlarımızı uyandırıyorlar. İnsanoğlunun gözleri açılırken, düşmanın ruhunun gölgeleri olan Yaradılmamışlar hareketleniyor.
Birliktelik duygusunu öne çıkaran hobi ürünlerinin satışı artıyor
Kitapları, eğlencenin anahtarı puzzle’lar ve Monopoly, Jenga, Scrabble, Tabu gibi evde ailecek oynanabilecek kutu oyunları takip ediyor.
Tüketiciler, kutu oyunlarının yanı sıra PlayStation’a da yoğun ilgi gösteriyor. Sony PS4 1TB /Death, Sony PS4 Pro 1TB SE/Death Stranding ve Nintendo Switch oyun konsolları ile oyun tutkunlarının beğenisini kazanan PES 2020, Need For Speed Payback ve Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Auroa oyunları, size evde geçirdiğiniz süre boyunca iyi birer arkadaş olabilir.
Aileler çocukları için eğlendirici ve eğitici ürünleri tercih ediyor
Çocuklarının evde sıkılmadan vakit geçirmesini isteyen aileler, tuval seti, maske boyama seti, birleştir-oyna setlerine yöneliyor. Ailelerin bir başka tercihi de çocuklarda yaratıcılık ve hayal gücünü güçlendiren Lego setleri. Aynı zamanda çocukların ilgisini çekecek boyama kalemleri ve hobi kalemlerinin satışında da artış gözleniyor. Ailelerin kitap konusunda tercihi ise çocuklara yönelik eğitim-etkinlik kitapları ile masal ve öyküler… Çocuk kitaplarında, klasik haline gelen Şeker Portakalı başı çekiyor.
D&R’ın evde geçen zamana keyif katacak öneriler
National Geographic Kids serisi, LEGO setleri, Playdoh Oyun Hamuru, Pepee, Playmobil ve Wissper oyuncakları, evde geçirdiğiniz süreci çocuğunuz için renkli hale getirebilir.
Plak ve pikaplar gün boyu müzikseverlere eşlik ediyor
Müziği en keyifli halini sunan ve her geçen gün daha popüler hale gelen pikaplar, #EvdeKal sürecinde müzikseverlerin en iyi dostu… Özellikle retro tasarımlarıyla öne çıkan pikap modelleri D&R müşterilerinin gözdeleri arasında. dr.com.tr’den sipariş verebileceğiniz Ion Premier LP, Crown Well ve Lenco TT-10 pikaplarda Med Cezir, Gönülçelen, Everyday Life ve A Love Supreme plaklarını dinleyebilirsiniz.
DR'DA EN ÇOK SATILAN KİTAPLAR
|KİTAP ADI
|YAZAR ADI
|YAYINEVİ
|Şeker Portakalı, Clz
|JOSE MAURO DE VASCONCELOS
|Can Çocuk Yayınları
|Hayvan Çiftliği, Clz
|GEORGE ORWELL
|Can Yayınları
|Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir, Clz
|HAKAN MENGÜÇ
|Destek Yayınları
|Bir Ömür Nasıl Yaşanır?, Clz
|İLBER ORTAYLI
|Kronik Kitap
|Hayır Diyebilme Sanatı, Clz
|MÜTHIŞ PSIKOLOJI
|Destek Yayınları
|Olmasa da Olur, Clz
|ASLI T. KIZMAZ
|İnkılap Kitabevi
|Sineklerin Tanrısı, Clz
|WILLIAM GOLDING
|İş Bankası Kültür Yayınları
|Körlük, Clz
|JOSE SARAMAGO
|Kırmızı Kedi
|Hiç'likten Gelen Güç, Clz
|TUĞÇE IŞINSU
|Feniks Kitap
|Dünyasızlar , Clz
|KAAN MURAT YANIK
|Turkuvaz Kitap
|Simyacı, Clz
|PAULO COELHO
|Can Yayınları
|1984, Clz
|GEORGE ORWELL
|Can Yayınları
|Bir İdam Mahkumunun Son Günü-Hasan, Clz
|VICTOR HUGO
|İş Bankası Kültür Yayınları
|Son Av, Clz
|JEAN CHRISTOPHE GRANGE
|Doğan Kitap
|Senin Suçun Değil, Clz
|BEYHAN BUDAK
|İnkılap Kitabevi
|Gör Beni-İki Devrin Hikayesi, Clz
|AKILAH AZRA KOHEN
|Everest Yayınları
|Ben Kirke, Clz
|MADELINE MILLER
|İthaki Yayınları
|Acıyla Çarp Kalbim, Clz
|AMELIE NOTHOMB
|Turkuvaz Kitap
|Suç ve Ceza-Hasan Ali Yücel Klasikl, Clz
|FYODOR MIHAYLOVIÇ DOSTOYEVSKI
|İş Bankası Kültür Yayınları
|Akşam Yıldızı-Bir Göbeklitepe Roman, Clz
|İSKENDER PALA
|Kapı Yayınları
|Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Clz
|STEFAN ZWEIG
|İş Bankası Kültür Yayınları
|Otomatik Portakal, Clz
|ANTHONY BURGESS
|İş Bankası Kültür Yayınları
|İnsan Neyle Yaşar?-Hasan Ali Yücel, Clz
|LEV NIKOLAYEVIÇ TOLSTOY
|İş Bankası Kültür Yayınları
|Satranç, Clz
|STEFAN ZWEIG
|İş Bankası Kültür Yayınları
|Olağanüstü Bir Gece, Clz
|STEFAN ZWEIG
|İş Bankası Kültür Yayınları
|Camdaki Kız, Clz
|GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU
|Doğan Kitap
|Kendine Hoş Geldin, Clz
|MIRAÇ ÇAĞRI AKTAŞ
|Olimpos Yayınları
|Hayat Cesurlara Torpil Geçer-Özel B, Clz
|BIRCAN YILDIRIM
|Destek Yayınları
|Bülbülü Öldürmek, Clz
|HARPER LEE
|Epsilon Yayınevi
|Meyra-Bir Bosna Hikayesi, Clz
|SINAN AKYÜZ
|Alfa Yayıncılık
|İçimizdeki Şeytan, Clz
|SABAHATTIN ALI
|Yapı Kredi Yayınları
|Cesur Yeni Dünya, Clz
|ALDOUS HUXLEY
|İthaki Yayınları
|Gerçek Mucize Kendine İnanmaktır, Clz
|ETHEM EMIN NEMUTLU
|Olimpos Yayınları
|Korku, Clz
|STEFAN ZWEIG
|İş Bankası Kültür Yayınları
|Fabrika Ayarı, Clz
|HAYATI İNANÇ
|Profil Kitap
|Yabancı, Clz
|ALBERT CAMUS
|Can Yayınları
|Beni Kör Kuyularda, Clz
|HASAN ALI TOPTAŞ
|Everest Yayınları
|Gurur ve Önyargı-Hasan Ali Yücel Kl, Clz
|JANE AUSTEN
|İş Bankası Kültür Yayınları
|İçimizdeki Şeytan-Türk Edebiyat Kla, Clz
|SABAHATTIN ALI
|İş Bankası Kültür Yayınları