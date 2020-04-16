‘#evdekal’anların kitap okuma oranı arttı

Kitaplarla Kendini Yeniden Keşfetme Zamanı

COVID-19 salgınına karşı mücadelede alınan bireysel önlemlerin başında, evden çıkmamak geliyor. Evde vakit geçirenler, kitap okuma, puzzle yapma, jenga, scrabble ve tabu oyunları oynama gibi faaliyetlere yöneliyor. Kitaptan müziğe, elektronik eşyadan oyuna pek çok ürün kullanıcılarla buluşturan D&R, Türkiye’de salgının ortaya çıktığı günden bu yana dr.com.tr’den yapılan alışverişlerin analizini yaptı. D&R’dan alınan veriler, evde geçen zamanın paylaşım, birliktelik gibi kavramları öne çıkardığını gösteriyor. D&R müşterilerinin aileleri ve sevdikleriyle daha keyifli vakit geçirebilecekleri, kendilerini yeniden keşfetmelerine yardımcı olacak ürünlere yöneldiği görülüyor.

Evde kalanlar vaktini kitaplarla değerlendiriyor, kendini yeniden keşfediyor

D&R’ın son dönemdeki satışları, evde geçen sürede kitap okuma oranlarının yükseldiğini ortaya koyuyor. Kitap kategorisinde ilk sırayı romanlar alıyor. Kişisel gelişim kitapları da bu dönem çok ön planda. Kişisel gelişim kitaplarını çocuk ve gençlik, araştırma ve tarih kitapları takip ediyor. Edebiyat klasikleri, sağlık kitapları, psikoloji ve felsefe kitapları da, en çok sipariş verilen türler arasında. Kitap alışverişleriyle birlikte Kobo e-kitap okuyucuların siparişlerinde de artış gözlendi. Evde keyifli vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihlerinden olan Kobo e-kitap okuyucular, pek çok yerli ve yabancı kitabın okunmasına imkan tanıyor.

D&R’dan evde geçirdiğiniz süre boyunca size eşlik edebilecek kitap önerileri

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?, İlber Ortaylı

Engin bilgi birikimi ve hakim üslubuyla adından söz ettiren Ortaylı; bu kez karşımıza yalnızca cevaplarla değil, bir kitap dolusu yanıtı olan şu soruyla çıkıyor: “Bir Ömür Nasıl Yaşanır?”

Hayatı Yeniden Keşfedin, Jeffrey E. Young-Janet Klosko

Hayatı Yeniden Keşfedin, mutluluğa ulaşmanızı engelleyen bu girdaplardan nasıl kurtulacağınızı gösteriyor.

Ikigai-Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı, Hector Garcia-Francesc Miralles

İlham verici ve rahatlatıcı bu kitap sizlere kendi ikigainizi keşfetmeniz için gerekli tüm bilgileri veriyor. Aceleci davranmamanızı, hayat gayenizi keşfetmenizi, ilişkilerinizi canlandırmanızı ve kendinizi tutkularınıza adamanızı sağlıyor.

Otostopçunun Galaksi Rehberi Tek Ciltlik Özel Basım, Douglas Adams

Bilim kurgu alanında yazılmış en kült eserlerden biri olan kitap, kuşkusuz herkesin saygı duyduğu bir başyapıt olarak öne çıkıyor.

Oathbringer-Fırtınaışığı Arşivi 3.Kitap, Brandon Sanderson

Yeni bir fırtına geldi. Kül ve kırmızı yıldırımlar dünyayı süpürüyor, kadim düşmanlarımızı uyandırıyorlar. İnsanoğlunun gözleri açılırken, düşmanın ruhunun gölgeleri olan Yaradılmamışlar hareketleniyor.

Birliktelik duygusunu öne çıkaran hobi ürünlerinin satışı artıyor

Kitapları, eğlencenin anahtarı puzzle’lar ve Monopoly, Jenga, Scrabble, Tabu gibi evde ailecek oynanabilecek kutu oyunları takip ediyor.

Tüketiciler, kutu oyunlarının yanı sıra PlayStation’a da yoğun ilgi gösteriyor. Sony PS4 1TB /Death, Sony PS4 Pro 1TB SE/Death Stranding ve Nintendo Switch oyun konsolları ile oyun tutkunlarının beğenisini kazanan PES 2020, Need For Speed Payback ve Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Auroa oyunları, size evde geçirdiğiniz süre boyunca iyi birer arkadaş olabilir.

Aileler çocukları için eğlendirici ve eğitici ürünleri tercih ediyor

Çocuklarının evde sıkılmadan vakit geçirmesini isteyen aileler, tuval seti, maske boyama seti, birleştir-oyna setlerine yöneliyor. Ailelerin bir başka tercihi de çocuklarda yaratıcılık ve hayal gücünü güçlendiren Lego setleri. Aynı zamanda çocukların ilgisini çekecek boyama kalemleri ve hobi kalemlerinin satışında da artış gözleniyor. Ailelerin kitap konusunda tercihi ise çocuklara yönelik eğitim-etkinlik kitapları ile masal ve öyküler… Çocuk kitaplarında, klasik haline gelen Şeker Portakalı başı çekiyor.

D&R’ın evde geçen zamana keyif katacak öneriler

National Geographic Kids serisi, LEGO setleri, Playdoh Oyun Hamuru, Pepee, Playmobil ve Wissper oyuncakları, evde geçirdiğiniz süreci çocuğunuz için renkli hale getirebilir.

Plak ve pikaplar gün boyu müzikseverlere eşlik ediyor

Müziği en keyifli halini sunan ve her geçen gün daha popüler hale gelen pikaplar, #EvdeKal sürecinde müzikseverlerin en iyi dostu… Özellikle retro tasarımlarıyla öne çıkan pikap modelleri D&R müşterilerinin gözdeleri arasında. dr.com.tr’den sipariş verebileceğiniz Ion Premier LP, Crown Well ve Lenco TT-10 pikaplarda Med Cezir, Gönülçelen, Everyday Life ve A Love Supreme plaklarını dinleyebilirsiniz.

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