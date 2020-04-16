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‘#evdekal’anların kitap okuma oranı arttı

16 Nisan 2020 Perşembe 10:20
‘#evdekal’anların kitap okuma oranı arttı

‘#evdekal’anların kitap okuma oranı arttı

Kitaplarla Kendini Yeniden Keşfetme Zamanı

COVID-19 salgınına karşı mücadelede alınan bireysel önlemlerin başında, evden çıkmamak geliyor. Evde vakit geçirenler, kitap okuma, puzzle yapma, jenga, scrabble ve tabu oyunları oynama gibi faaliyetlere yöneliyor. Kitaptan müziğe, elektronik eşyadan oyuna pek çok ürün kullanıcılarla buluşturan D&R, Türkiye’de salgının ortaya çıktığı günden bu yana dr.com.tr’den yapılan alışverişlerin analizini yaptı.

D&R’dan alınan veriler, evde geçen zamanın paylaşım, birliktelik gibi kavramları öne çıkardığını gösteriyor. D&R müşterilerinin aileleri ve sevdikleriyle daha keyifli vakit geçirebilecekleri, kendilerini yeniden keşfetmelerine yardımcı olacak ürünlere yöneldiği görülüyor.

Evde kalanlar vaktini kitaplarla değerlendiriyor, kendini yeniden keşfediyor

D&R’ın son dönemdeki satışları, evde geçen sürede kitap okuma oranlarının yükseldiğini ortaya koyuyor. Kitap kategorisinde ilk sırayı romanlar alıyor. Kişisel gelişim kitapları da bu dönem çok ön planda. Kişisel gelişim kitaplarını çocuk ve gençlik, araştırma ve tarih kitapları takip ediyor. Edebiyat klasikleri, sağlık kitapları, psikoloji ve felsefe kitapları da, en çok sipariş verilen türler arasında. Kitap alışverişleriyle birlikte Kobo e-kitap okuyucuların siparişlerinde de artış gözlendi. Evde keyifli vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihlerinden olan Kobo e-kitap okuyucular, pek çok yerli ve yabancı kitabın okunmasına imkan tanıyor.

D&R’dan evde geçirdiğiniz süre boyunca size eşlik edebilecek kitap önerileri

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?, İlber Ortaylı

Engin bilgi birikimi ve hakim üslubuyla adından söz ettiren Ortaylı; bu kez karşımıza yalnızca cevaplarla değil, bir kitap dolusu yanıtı olan şu soruyla çıkıyor: “Bir Ömür Nasıl Yaşanır?”

Hayatı Yeniden Keşfedin, Jeffrey E. Young-Janet Klosko

Hayatı Yeniden Keşfedin, mutluluğa ulaşmanızı engelleyen bu girdaplardan nasıl kurtulacağınızı gösteriyor.

Ikigai-Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı, Hector Garcia-Francesc Miralles

İlham verici ve rahatlatıcı bu kitap sizlere kendi ikigainizi keşfetmeniz için gerekli tüm bilgileri veriyor. Aceleci davranmamanızı, hayat gayenizi keşfetmenizi, ilişkilerinizi canlandırmanızı ve kendinizi tutkularınıza adamanızı sağlıyor.

Otostopçunun Galaksi Rehberi Tek Ciltlik Özel Basım, Douglas Adams

Bilim kurgu alanında yazılmış en kült eserlerden biri olan kitap, kuşkusuz herkesin saygı duyduğu bir başyapıt olarak öne çıkıyor.

Oathbringer-Fırtınaışığı Arşivi 3.Kitap, Brandon Sanderson

Yeni bir fırtına geldi. Kül ve kırmızı yıldırımlar dünyayı süpürüyor, kadim düşmanlarımızı uyandırıyorlar. İnsanoğlunun gözleri açılırken, düşmanın ruhunun gölgeleri olan Yaradılmamışlar hareketleniyor.

Birliktelik duygusunu öne çıkaran hobi ürünlerinin satışı artıyor

Kitapları, eğlencenin anahtarı puzzle’lar ve Monopoly, Jenga, Scrabble, Tabu gibi evde ailecek oynanabilecek kutu oyunları takip ediyor.

Tüketiciler, kutu oyunlarının yanı sıra PlayStation’a da yoğun ilgi gösteriyor. Sony PS4 1TB /Death, Sony PS4 Pro 1TB SE/Death Stranding ve Nintendo Switch oyun konsolları ile oyun tutkunlarının beğenisini kazanan PES 2020, Need For Speed Payback ve Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Auroa oyunları, size evde geçirdiğiniz süre boyunca iyi birer arkadaş olabilir.

Aileler çocukları için eğlendirici ve eğitici ürünleri tercih ediyor

Çocuklarının evde sıkılmadan vakit geçirmesini isteyen aileler, tuval seti, maske boyama seti, birleştir-oyna setlerine yöneliyor. Ailelerin bir başka tercihi de çocuklarda yaratıcılık ve hayal gücünü güçlendiren Lego setleri. Aynı zamanda çocukların ilgisini çekecek boyama kalemleri ve hobi kalemlerinin satışında da artış gözleniyor. Ailelerin kitap konusunda tercihi ise çocuklara yönelik eğitim-etkinlik kitapları ile masal ve öyküler… Çocuk kitaplarında, klasik haline gelen Şeker Portakalı başı çekiyor.

D&R’ın evde geçen zamana keyif katacak öneriler

National Geographic Kids serisi, LEGO setleri, Playdoh Oyun Hamuru, Pepee, Playmobil ve Wissper oyuncakları, evde geçirdiğiniz süreci çocuğunuz için renkli hale getirebilir.

Plak ve pikaplar gün boyu müzikseverlere eşlik ediyor

Müziği en keyifli halini sunan ve her geçen gün daha popüler hale gelen pikaplar, #EvdeKal sürecinde müzikseverlerin en iyi dostu… Özellikle retro tasarımlarıyla öne çıkan pikap modelleri D&R müşterilerinin gözdeleri arasında. dr.com.tr’den sipariş verebileceğiniz Ion Premier LP, Crown Well ve Lenco TT-10 pikaplarda  Med Cezir, Gönülçelen, Everyday Life ve A Love Supreme plaklarını dinleyebilirsiniz.

DR'DA EN ÇOK SATILAN KİTAPLAR

KİTAP ADI YAZAR ADI YAYINEVİ
Şeker Portakalı, Clz JOSE MAURO DE VASCONCELOS Can Çocuk Yayınları
Hayvan Çiftliği, Clz GEORGE ORWELL Can Yayınları
Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir, Clz HAKAN MENGÜÇ Destek Yayınları
Bir Ömür Nasıl Yaşanır?, Clz İLBER ORTAYLI Kronik Kitap
Hayır Diyebilme Sanatı, Clz MÜTHIŞ PSIKOLOJI Destek Yayınları
Olmasa da Olur, Clz ASLI T. KIZMAZ İnkılap Kitabevi
Sineklerin Tanrısı, Clz WILLIAM GOLDING İş Bankası Kültür Yayınları
Körlük, Clz JOSE SARAMAGO Kırmızı Kedi
Hiç'likten Gelen Güç, Clz TUĞÇE IŞINSU Feniks Kitap
Dünyasızlar , Clz KAAN MURAT YANIK Turkuvaz Kitap
Simyacı, Clz PAULO COELHO Can Yayınları
1984, Clz GEORGE ORWELL Can Yayınları
Bir İdam Mahkumunun Son Günü-Hasan, Clz VICTOR HUGO İş Bankası Kültür Yayınları
Son Av, Clz JEAN CHRISTOPHE GRANGE Doğan Kitap
Senin Suçun Değil, Clz BEYHAN BUDAK İnkılap Kitabevi
Gör Beni-İki Devrin Hikayesi, Clz AKILAH AZRA KOHEN Everest Yayınları
Ben Kirke, Clz MADELINE MILLER İthaki Yayınları
Acıyla Çarp Kalbim, Clz AMELIE NOTHOMB Turkuvaz Kitap
Suç ve Ceza-Hasan Ali Yücel Klasikl, Clz FYODOR MIHAYLOVIÇ DOSTOYEVSKI İş Bankası Kültür Yayınları
Akşam Yıldızı-Bir Göbeklitepe Roman, Clz İSKENDER PALA Kapı Yayınları
Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Clz STEFAN ZWEIG İş Bankası Kültür Yayınları
Otomatik Portakal, Clz ANTHONY BURGESS İş Bankası Kültür Yayınları
İnsan Neyle Yaşar?-Hasan Ali Yücel, Clz LEV NIKOLAYEVIÇ TOLSTOY İş Bankası Kültür Yayınları
Satranç, Clz STEFAN ZWEIG İş Bankası Kültür Yayınları
Olağanüstü Bir Gece, Clz STEFAN ZWEIG İş Bankası Kültür Yayınları
Camdaki Kız, Clz GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU Doğan Kitap
Kendine Hoş Geldin, Clz MIRAÇ ÇAĞRI AKTAŞ Olimpos Yayınları
Hayat Cesurlara Torpil Geçer-Özel B, Clz BIRCAN YILDIRIM Destek Yayınları
Bülbülü Öldürmek, Clz HARPER LEE Epsilon Yayınevi
Meyra-Bir Bosna Hikayesi, Clz SINAN AKYÜZ Alfa Yayıncılık
İçimizdeki Şeytan, Clz SABAHATTIN ALI Yapı Kredi Yayınları
Cesur Yeni Dünya, Clz ALDOUS HUXLEY İthaki Yayınları
Gerçek Mucize Kendine İnanmaktır, Clz ETHEM EMIN NEMUTLU Olimpos Yayınları
Korku, Clz STEFAN ZWEIG İş Bankası Kültür Yayınları
Fabrika Ayarı, Clz HAYATI İNANÇ Profil Kitap
Yabancı, Clz ALBERT CAMUS Can Yayınları
Beni Kör Kuyularda, Clz HASAN ALI TOPTAŞ Everest Yayınları
Gurur ve Önyargı-Hasan Ali Yücel Kl, Clz JANE AUSTEN İş Bankası Kültür Yayınları
İçimizdeki Şeytan-Türk Edebiyat Kla, Clz SABAHATTIN ALI İş Bankası Kültür Yayınları
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